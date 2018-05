«El club dels poetes morts» torna a L’Atlàntida

Sant Adrià de Besòs: memòria històrica

08/05/2018

Un projecte hoteler encén la polèmica per la possibilitat que es construeixi sobre el parapet on el franquisme va afusellar 1.700 republicans | Una recerca del Consorci del Besòs conclou ara que l'indret on s'executava les víctimes no està als terrenys on es preveu l'establiment turístic