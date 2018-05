​On pot ploure aquest dissabte?

Procés català

05/05/2018

El president reuneix els diputats a Berlín per traçar l'estratègia final mentre els noms d'Antoni Morral, Josep Costa i Elsa Artadi apareixen en primer pla | ERC admet que seria "decebedor" que no s'avancés tot i que JxCat no ha verbalitzat cap "compromís" per desencallar la investidura la setmana que ve