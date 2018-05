Les obres de l'Hospital de la Santa Creu està previst que acabin el 2019

L'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic està previst que entrin en funcionament a finals d'abril del 2019. Així ho expliquen des del centre en una nota, apuntant que ara el projecte d'ampliació i modernització del centre ara entra en la tercera fase. Tal com informa la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC) aquesta inclou la reforma total de la planta baixa per crear-hi la nova Àrea Ambulatòria i la construcció d'un gran eix d'ascensors que millorarà l'accessibilitat de l'edifici. De fet, aquests darrers dies s'ha traslladat l'entrada principal de l'Hospital i l'activitat ambulatòria.A més de la reforma de la planta baixa, paral·lelament es treballa en el pàrquing (es preveu que acabi a finals d'any) i la construcció dels nous edificis: un de 356 m2 que albergarà els nous accessos i l'annex de 800 m2 on hi haurà l'Àrea de Rehabilitació.Al gener de 2019, un cop acabades les noves instal·lacions –i mentre es procedeix a equipar-les per iniciar l'activitat assistencial–, començarà la darrera fase del projecte: la urbanització de l'entorn per crear-hi un gran parc públic. Una actuació que convertirà els voltants de l'Hospital en una zona verda per al barri.El calendari inicial del projecte preveia que l'ampliació de l'Hospital finalitzés al gener del 2018. Un termini que no s'ha pogut complir, principalment, per la troballa de restes arqueològiques i de dos canvis en les empreses constructores. D'una banda, els treballs van quedar paralitzats a l'inici durant mig any per deixar treballar els arqueòlegs i se li sumen sis mesos més per tot el què ha comportat. La demora en els canvis de l'empresa són dos mesos més. En total, l'obra està previst que acabi 15 mesos més tard del previst.