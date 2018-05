​El PDECat d'Osona critica la falta d'inversió a la R3 en el pressupost de l'Estat

Erra, Puig, Campuzano i Roca a la seu del PDECat a Vic. Foto: Carles Fiter

El diputat del PDECat al Congrés dels Diputats Carles Campuzano va ser aquest dimecres a la seu del partit per explicar que el seu grup presenta una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat. Campuzano remarcava que són "uns pressupostos falsos" on hi consten "inversions en infraestructures que no es podran desenvolupar". En aquest sentit, el diputat va apuntar "estan allunyats dels catalans per les necessitats que té el país".Precisament Campuzano va remarcar "el desastre de la R3" per les poques inversions contemplades i realitzades. "A la R3 està tot per fer", deia el diputat recordant que el pla que havia de destinar 306 milions d'euros per millorar el servei només se n'havia executat un 10%. Per això, va apuntar que les esmenes incideixen "en el desdoblament de la R3" i les millores de les estacions. Demanen 3 milions per les estacions i 17 per la posada en marxa del desdoblament i el pla específic per les vies.El president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, va criticar que el desdoblament impedia "potenciar l'economia" i donar més solucions de mobilitat a la comarca. D'altra banda, també va destacar que d'ençà de l'aplicació del 155 "s'aprofita per afogar les entitats intermèdies" (com el consell comarcal i entitats del tercer sector), ja que "hi ha més activitat econòmica i el traspàs continua sent el mateix".En aquest mateix sentit, incidia l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. Va apuntar que "municipalment continuen tractant-nos com a súbdits", ja que no deixen que l'autonomia local pugui invertir els diners locals en el nostre municipi. Erra va posar com a exemple les obres als Jutjats de Vic, aturades per l'aplicació del 155.El president del PDECat a Osona, Ignasi Puig, va dir que "no n'esperem gran cosa" i va remarcar que són "uns pressupostos d'un Estat on no volem pertànyer".