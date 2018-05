L'oficina de l'ATC a Vic s'estrena amb la campanya de la renda

L' Agència Tributària de Catalunya (ATC) ajudarà a elaborar la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2017 a tots els contribuents de les comarques de la Catalunya Central que així ho sol·licitin, a través del servei de cita prèvia, a les oficines territorials de Vic i Manresa, i les oficines compartides de Berga, Igualada i Solsona. Aquests cinc espais van obrir les seves portes el passat 4 de setembre i se sumen a les altres vint i set oficines que l'Agència catalana té distribuïdes arreu del territori.El termini de sol·licitud per ser atès presencialment a les oficines de l'ATC entre el 10 de maig i el 2 de juliol es pot reservar a través del telèfon 901 22 33 44, a partir del proper 8 de maig. Aquells contribuents que hagin de fer la declaració de l'impost de patrimoni també podran demanar cita prèvia a través de la seu electrònica de l'ATC o del telèfon 012. En total, 78 persones de l'ATC repartides per tot Catalunya es posaran a disposició dels ciutadans per ajudar-los a confeccionar la seva declaració de renda i patrimoni.Aquest dijous, el secretari d'Hisenda de la Generalitat i president de l'ATC, Albert Castellanos, acompanyat del director de l'agència catalana, Eduard Vilà, el tinent d'alcalde d'Hisenda i Organització, Josep Maria Sala, han visitat l'Oficina Territorial a Manresa, després de vuit mesos en funcionament. Des del passat mes de setembre i fins al 31 de març, les cinc oficines de la Catalunya central han recaptat un total de 10.345.882,73 euros, han atès unes 6.187 persones i han gestionat 22.928 expedients.Entre els serveis oferts per l'Agència catalana destaquen, per exemple, el d'assistència en l'elaboració d'autoliquidacions de tributs gestionats per l'ATC (servei de cita prèvia); informació i assistència general i bàsica en relació amb els impostos que gestionen les diputacions, els ajuntaments i altres ens locals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya; o informació relacionada amb l'estat dels deutes que gestiona l'ATC en període voluntari i executiu, entre d'altres.El passat 4 de setembre, l'ATC va culminar el desplegament territorial iniciat l'any 2017 amb l'ampliació de 4 —les delegacions territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona— a 19 oficines distribuïdes arreu de la geografia catalana: Barcelona (Poblenou, oberta al febrer), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà, Figueres, la Seu d'Urgell, Reus i Tortosa.L'objectiu és oferir els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya, amb el mateix nivell d'eficiència i qualitat amb què ja es presten a les quatre delegacions de l'Agència. Aquest model en xarxa es complementa amb 13 oficines compartides amb entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments): l'Hospitalet de Llobregat, Cervera, Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Olot, Valls, Móra d'Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp.En total, l'ATC ja disposa de 32 oficines distribuïdes arreu de la geografia catalana.