Joan Sala, a la nova junta del Fòrum de Síndics

El síndic de greuges de Vic, Joan Sala, forma part de la nova junta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya. Sala va entrar com a local en la junta que encapçala Lluís Martínez, síndic personer de Mollet. De fet la candidatura de Martínez era l'única que es va presentar per substituir Joan Barrera, després de la seva dimissió.Sala, que va prendre el càrrec de síndic de Vic el febrer passat , forma part d'un equip de 8 defensors del ciutadà d'arreu del territori. Entre aquests hi ha la síndica de Barcelona Assumpció Vilà com a vicepresidenta.