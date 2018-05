El «Groc Rabiós» del pianista Josep-Maria Balanyà dona el tret de sortida al 20è Festival de Jazz de Vic

L' Alhambra Festival Jazz Vic ha donat el tret de sortida a la vintena edició aquest dijous al vespre amb un concert del pianista barceloní Josep-Maria Balanyà. Segons ha explicat a l'ACN, l'espectacle Groc Rabiós és una projecció dels seus últims pensaments musicals que ha preparat en exclusiva pel festival i que destaca per les altes dosis d'improvisació. D'altra banda, Groc Rabiós també vol ser una expressió de protesta "contra la situació social, cultural i humanitària que s'està vivint a Espanya en general i a Catalunya en particular". Durant la primera setmana del festival també s'hi podrà veure l'únic concert a Catalunya de Craig Taborn Quartet, Ok Computer, Threejaz, Raynald Colom i Marc Vernis Trio, entre d'altres. Fins al 13 de maig el certamen acollirà una vintena de propostes al voltant de les noves tendències del jazz i les músiques improvisades que es repartiran entre La Jazz Cava i l'escenari Alhambra a la Plaça del Carbó de la capital osonenca.El concert d'obertura de l'Alhambra Festival Jazz de Vic ha anat a càrrec de l'improvisador, compositor, director d'orquestres d'improvisació, artista sonor i pintor, Josep-Maria Balanyà. L'artista ha aprofitat el seu concert per presentar el seu darrer treball, Groc Rabiós, una proposta que musicalment és un "repte" per a ell perquè tot hi seguir algun tipus d'estructura, "hi ha molta música improvisada, i amb la improvisació sempre es corre un risc", ha explicat.Balanyà entén el Groc Rabiós com un sinònim de llampant. "La meva és una música molt impulsiva, que reflecteix molts sentiments", ha explicat. Contràriament a la música freda, en les seves interpretacions s'hi denota "dolçor, tendresa, amor, ràbia, inconformisme, bel·ligerància, protesta, però també carícies", ha explicat.Per l'artista, el color groc també va més enllà d'una qüestió merament política, "ja que es tracta d'un tema humanitari". "És inadmissible que algú pugui estar a la presó per les seves idees polítiques", ha criticat. Aquest sentiment de protesta, inevitablement, també es reflecteix "en el meu art com una part de la meva feina" ha explicat.La trajectòria del pianista barceloní resident a Brussel·les l'ha dut des de la música clàssica i el jazz fins a especialitzar-se en la improvisació, l'art acústic experimental i la performance, camps en què compta amb un elevat reconeixement internacional. Balanyà ostenta més de 40 anys de carrera, 20 discos enregistrats i un catàleg amb més de 140 obres.Aquest divendres serà el torn de la proposta Ok Computer, un projecte liderat pel bateria Ramon Prats, que revisa el mític disc de Radiohead vint anys després de la seva publicació.Dissabte 5 de maig, serà el torn del reconegut Craig Taborn Quartet, amb un concert únic a Catalunya. El pianista, organista i compositor nord-americà s'ha convertit en un pilar del reconegut segell de jazz ECM Records. Fins al moment, Taborn ha enregistrat sis àlbums en grups liderats per ell i ha col·laborat en més de 80 gravacions d'altres músics, com Dave Douglas, Evan Parker, Christian McBride i Dave Holland, entre molts altres.Al festival presentarà el seu nou disc Daylight Ghosts (ECM, 2017), juntament amb músics amb un ampli bagatge artístic: el bateria David King, el clarinetista i saxofonista Chris Speed i el baixista Chris Lightcap.El diumenge 6 de maig serà la festa de celebració del 20è aniversari del festival. Per festejar-ho, s'ha decidit concentrar totes les propostes en un sol dia amb concerts durant tota la jornada a l'escenari Alhambra de la Plaça del Carbó i un dinar popular. Els concerts començaran a les 12 amb Bug, Marc Vernis Trio, la Big Band del 20è aniversari - creada especialment per a l'ocasió - i el concert de Raynald Colom, que tancarà la jornada.Guitar kombat és una proposta que encetarà la segona setmana del festival. Es tracta d'un combat de guitarra entre cinc dels guitarristes més destacats de l’escena musical actual: Pablo Schvarzman, David Soler, Jordi Matas, Nico Roig i Marcel Bagés.L’endemà, divendres 11 de maig, el públic podrà veure una altra proposta d’àmbit internacional, el Quartet Nonlocality, format per l'acordionista polonès Zbyszek Chojnacki, la violinista de Nova Zelanda resident a Barcelona Sarah Claman, el flautista polonès Dominik Strycharski i el bateria català Ramon Prats.El dissabte 12 de maig, el festival col·labora amb el Lactium, la fira de formatges artesans que té lloc al Parc Balmes de Vic. S’hi duran a terme dues activitats: a les 11:45 h els directors artístics del festival, Joan Godayol i Jordi Casadesús, duran a terme una audició comentada d’un dels vinils més transgressors de la història del jazz, New Conception of Jazz, de Bugge Wesseltoft (Jazzland Records, 1997), tot maridat amb formatges d’autor. I a les 12:45 h, serà el torn de Radament, un duo format pel pianista Juanjo Fernández i el bateria Giorgo Fausto Menossi que barreja influències del jazz, el rock i la música clàssica en una proposta molt personal.A partir de les 17 h, el festival comptarà amb la tercera Marató UnderPool. Amb l’epicentre a la ciutat de Barcelona, UnderPool ha esdevingut, en els darrers anys, un dels agitadors de la nova escena de jazz de caràcter contemporani. Aquest segell ha editat els nombrosos treballs discogràfics d’una nova generació de músics de gran talent que forma part d’una escena excepcionalment productiva i inquieta i que s’ha guanyat el reconeixement de la crítica i del públic. Ressonaran propostes com la del jove pianista Toni Saigi al capdavant del seu quartet Tronik; la de l’organista Txema Riera; el solo del reconegut saxofonista nord-americà establert a Barcelona Bill McHenry, i la proposta d’Albert Cirera & Tres Tambors (Marco Mezquida, Marko Lohikari i Òscar Domènech).Un dels noms que formen part del cartell de la nit és Marco Mezquida, el dissabte 12 de maig. Juntament amb el percussionista Aleix Tobías i el violoncel·lista Martín Meléndez, el versàtil pianista de jazz menorquí, improvisador i compositor proposarà un viatge oníric per l'imaginari musical i personal de Maurice Ravel; un somni a través de la modernitat del seu llegat i l'eclecticisme de les músiques que el van seduir: del classicisme francès als virtuosos romàntics, de l'experimentació amb la música popular a la influencia dels seus contemporanis i l'efervescència del jazz.Per acabar el festival, pujaran a l’escenari Alhambra el referent del hip-hop estatal Big Menu, que comptaran amb les rimes d’Escandaloso Xpósito en una proposta que es nodreix del soul, el jazz, el funk i l’electrònica.