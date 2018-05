Consum resol a la Catalunya Central 829 casos per mediació i 149 per arbitratge

La directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC), Montserrat Ribera, acompanyada de la directora dels Serveis Territorials del Departament a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, va presentar aquest dijous els resultats de la Memòria d'Actuacions 2017 de l'Agència a la Catalunya Central. Entre les dades presentades destaca que l'ACC va resoldre l'any passat 829 casos per la via de la mediació i 149 per l'arbitratge.La directora de l'ACC va destacar en la seva intervenció l'increment dels establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum ja que "ajuda a la fidelització del client perquè és una garantia que en cas de conflicte es resoldrà de forma ràpida per la via de la mediació i l'arbitratge". La directora dels Serveis Territorials va valorar positivament la tasca de l'Agència. "Un any més ha complert amb el seu objectiu i segueix avançant perquè la relació entre consumidors i proveïdors sigui més clara, més transparent i més fluïda i es respectin els drets dels consumidors", apuntava.Pel que fa a les consultes rebudes per l'ACC a la Catalunya Central s'han registrat un total de 6.021 consultes ateses. L'any 2017, l'Agència Catalana del Consum a la demarcació va rebre 1.566 reclamacions, un 17,80% menys que les registrades el 2016. Les telecomunicacions i Internet (33,5%) continuen sent el sector amb més reclamacions seguit dels serveis d'electricitat, gas i aigua (20,3%), altres serveis generals de consum (17,2%) i de béns de consum/productes (13,4%). En el mateix període a Catalunya també es van registrar menys reclamacions, en concret un 11,14%.S'han resolt per mediació 829 reclamacions, sent les telecomunicacions i Internet el sector amb més casos resolts per acord de mediació amb un 42,8%. A continuació hi ha els serveis de subministraments bàsics —aigua, electricitat, gas—, amb el 26,4%; altres serveis generals de consum, amb l'11,8%; els béns generals de consum/productes sumen el 8%; els serveis de transport amb un 7,2%; els serveis financers el 2,8%; i els restaurants i allotjaments turístics, l'1%.Els laudes arbitrals resolts van ser un total de 149, un 204,08% més respecte l'any 2016. En matèria d'arbitratges, també les telecomunicacions i Internet van registrar el major nombre de laudes (el 87,92%), seguit dels serveis d'electricitat, gas i agua (el 8,72%) i altres serveis generals de consum (el 2,01%).Endesa encapçala les empreses amb més reclamacions, seguida de Telefónica, Orange Espagne, Vodafone i Gas Natural. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la majoria les solucionen per la via de la mediació o l'arbitratge.L'any passat es van rebre 117 denúncies, de les quals 33 corresponen a consumidors d'Osona, 26 del Solsonès, 24 de l'Anoia, 18 del Berguedà, 15 del Bages i 1 del Moianès.Durant 2017, les actuacions inspecció i control de mercat de l'ACC han derivat en 317 expedients resolts amb sanció (un 22,3% menys que al 2016). L'import total de les multes ha estat de 5,2 milions d'euros, una xifra inferior (21,63%) a la registrada el 2016. Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat les clàusules i pràctiques abusives (el 40,93% del total), seguides de les pràctiques comercials deslleials (amb el 18,22%), i de les clàusules i per alteració, adulteració, frau o engany (amb el 15,46%).L'ACC va rebre l'any passat 844 reclamacions transfrontereres, un 13,4% més que el 2016. Els serveis de transport per avió concentren la majoria de reclamacions, seguit a distància dels serveis generals de consum, la restauració i allotjaments turístics, els béns i productes de consum i altres serveis de transport.El 79% de les persones consumidores que reclamen són residents a Catalunya i del 21% restant principalment l'origen és de França, Alemanya, Andorra, Regne Unit, Espanya, EUA i Portugal. Pel que fa a les empreses reclamades, el 19% tenen l'origen a Catalunya, i del 81% restant el 30% són d'Irlanda, el 8% del Regne Unit, el 5% d'Alemanya i el 4% de França. Els principals motius de les reclamacions són per cancel·lacions o retards de vols i pèrdues d'equipatge, entre d'altres.Pel que fa a l'actuació inspectora, l'ACC va realitzar 8.473 actuacions, el que representa un creixement del 24,58%. Del total d'inspeccions, el 26% va estar motivada per una denúncia, el 22% per una campanya, el 22% per una comunicació, el 15% per recerca de productes insegurs, el 9% per una alerta, i el 7% per iniciativa pròpia.De les actuacions inspectores per campanya, l'ACC ha detectat més irregularitats en el comerç electrònic i en els subministraments bàsics i serveis financers. En aquest sentit, en les inspeccions de productes alimentaris s'han detectat irregularitats en un 6%, en les de productes no alimentaris en un 5,7%, mentre que en el comerç electrònic aquest percentatge creix fins al 75,68% i en els serveis financers fins a un 81,40%.Entre els motius pels quals es detecten més irregularitats en el comerç electrònic i en alguns serveis financers i crèdits de consum són les clàusules abusives, la publicitat enganyosa i el dret de desistiment.L'any passat es van registrar 2.912 productes alertats a Catalunya, un 1,32% més que el 2015. Per tipologia de productes, el 27,83% de les alertes han estat per joguines, seguit del 19,48% per vehicles i motocicletes; el 16,50% material elèctric i lluminàries; el 10,74% roba i calçat; i el 7,16% d'altres. L'ACC participa en el sistema de control d'alertes europeu RAPEX que té per objectiu prevenir riscos pel que fa a la seguretat dels productes. Així mateix, l'ACC va retirar 19.699 articles del mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles retirats va ser material elèctric i lluminàries, joguines i electrodomèstics.El nombre d'establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2017 a la Catalunya Central en els 452, una xifra que representa una pujada del 30,26% respecte l'any anterior. Aquest fet també ha comportat un increment dels laudes que es van emetre durant el 2017, amb un increment del 204,08% respecte l'any anterior.Actualment, l'arbitratge de consum segueix sent un plus de qualitat que pot oferir una empresa als seus clients. La confiança que les empreses dipositen en aquest mecanisme es percep en l'augment que any rere any registra el cens d'adhesions a la JACC.La formació ha estat una altra de les prioritats de l'Agència al 2017, que s'ha orientat a les escoles, a cursos de formació adreçats als serveis públics de consum i a sessions informatives i divulgatives adreçades a col·lectius de consumidors i empreses.Pel que fa a les escoles, el curs 2016-2017, un total de 23.792 alumnes han passat pels més de 1.000 tallers programats per l'Escola del Consum de Catalunya.