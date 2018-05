El dret a morir dignament, al Fòrum de Debats

El Fòrum de Debats organitza aquest divendres, 4 de maig, una tertúlia amb el títol de "Els drets humans i l'eutanàsia. El dret a morir dignament". La xerrada serà introduïda per Isabel Alonso, presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, de Catalunya (DMD-Cat) i Albert Rey, membre de DMD de Catalunya. Tal com explica el títol de la conferència, tractarà sobre l'origen de la vida on no hi podem influir, però sobre el final, sí; des del seu origen fins a l'anàlisi de la regulació legal actual.