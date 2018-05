Oriol Amat obté el suport del claustre de la UVic per ser rector

Durant la sessió extraordinària amb el claustre. Foto: UVic-UCC

Amat substitueix Jordi Montaña. Foto: Adrià Costa

El claustre de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha donat suport al programa d’ Oriol Amat amb un 78% dels vots. El catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i exdiputat de Junts pel Sí era el candidat proposat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) i que aquest dijous ha obtingut el suport de la comunitat educativa i personal de la universitat.Tal com explica la UVic-UCC en una nota, en la sessió extraordinària hi han assistit 315 claustrals dels 600 convocats. Els representants han explicat el procés de selecció del candidat on han participat i que consideren un “procés transparent en què s’ha escollit el millor candidat dels possibles”.Després, Amat ha desglossat el seu projecte durant 45 minuts i ha demanat el suport de la comunitat per tirar endavant “un projecte il·lusionant a través d’un canvi tranquil”. El candidat, que ha demanat la participació de tothom, ha assegurat que el posicionament del claustre és “vinculant” per a ell, i que “només vindré si això d’avui surt bé”, ha conclòs.Aquesta mesura era un tràmit important per mesurar l’acceptació de la comunitat universitària. Tot i això, la decisió del claustre no era vinculant, ja que encara que no hagués obtingut el seu suport, el Patronat té l’última paraula. Precisament, ara li toca recollir el pronunciament del claustre i ratificar la proposta que va fer inicialment. Amat serà, amb tota probabilitat, el nou rector de la UVic-UCC. El Patronat de la FUB el nomenarà el proper 28 de juny.El catedràtic era una de les cinc candidatures que optaven a ocupar el rectorat de la Universitat de Vic. En el procés de selecció previ es van presentar 13 candidats, dels quals se'n va seleccionar 5 . Tenir el grau de doctor, ser catedràtic i un nivell excel·lent d'anglès eren els principals requisits que constaven en la convocatòria.Segons el comunicat, el candidat ha centrat el seu pla d’actuació en quatre objectius principals: “potenciar la màxima il·lusió i cohesió dels membres de la comunitat universitària”, situar les persones al centre per contribuir “a un món millor”, “garantir l’excel·lència en totes les activitats que la Universitat porti a terme” i “maximitzar l’impacte científic, econòmic i social”.Per al candidat a rector, “l’estratègia que ha tingut la Universitat en els darrers anys ha anat en la bona direcció”, i ha assegurat que amb les fortaleses i “comptant amb el seu singular bon govern, és la universitat catalana que ho té millor per fer un gran salt qualitatiu en els propers anys”. Per assolir-ho, l’economista ha dibuixat set línies estratègiques que “poden contribuir a assolir la missió de la institució”. Segons Amat, són “la formació amb impacte: singular i d’excel·lència”, “la recerca d’excel·lència amb impacte i transferència de coneixement”, “la il·lusió de les persones”, “l’impacte al territori”, “la internacionalització”, un “finançament sostenible” i una “excel·lència en governança i gestió”.D’altra banda, Amat ha assegurat que, un cop nomenat rector, impulsarà un pla a 90 dies en els quals parlarà amb tothom per fer un diagnòstic i detectar la situació, identificar mesures a prendre i avaluar-ne l’impacte. A més, també ha anunciat la redacció d’un nou pla estratègic 2019-2022.