Vic recupera (finalment) la Festa dels Tonis

Vic celebrarà finalment aquest diumenge la Festa dels Tonis aquest diumenge, 6 de maig. Tot apuntava que enguany la capital d'Osona no recorrerien els carrers de la ciutat. Els organitzadors dels darrers anys deien que no havien tingut cap contacte amb l'Ajuntament; i aquest que hi havia una partida del pressupost destinada a la festa.Al final, doncs, tal com expliquen en un comunicat, s'ha constituït la nova associació del Tres Tombs de Vic que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Aquesta entitat agafa les regnes i espera consolidar de nou l'activitat amb tants anys d'història. De fet, tenen la intenció d'ampliar la participació ciutadana, donant un major protagonisme a les mascotes i els animals de companyia en general.La festa començarà a les 9 del matí amb el tradicional esmorzar al Sucre. A les 11 està previst que surti el passant a fer un recorregut per la ciutat. A dos quarts d'1 hi haurà la benedicció dels animals a l'església del Carme i, tot seguit, la rua desfilarà cap al carrer Verdaguer, a l'entrada de plaça Major, on es lliuraran els obsequis i records als participants.El 2011, es va tornar a donar una embranzida a la festa, obrint-la a tothom i es van ampliar les activitats i els horaris. El 2014 es va aturar per, segons l'organització, "traves i maldecaps". L' any passat un nou desacord aturava el passant dels Tres Tombs. Aquest hagués estat el segon any que Vic es quedava sense passant, però finalment han pogut salvar la festa.