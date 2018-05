La històrica llibreria La Tralla abaixa la persiana després de 40 anys

La llibreria La Tralla de Vic abaixarà la persiana definitivament aquest dissabte, 5 de maig. Tal com expliquen en un comunicat,”la situació econòmica actual faria insostenible perllongar aquesta aventura”. Precisament, aquest maig feia 6 anys que va entomar el projecte Oriol Roig, després que Imma Bellafont li traspassés . La llibreria es va fundar el 1976 i el seu lloc històric ha estat el carrer Riera.Amb Roig al capdavant, van traslladar-se a la plaça Major de Vic , on han estat fins ara. “Durant aquests últims anys hem vist amb pena com diverses llibreries s’han vist obligades a tancar” diuen en el comunicat, remarcant que “per desgràcia avui ens toca a nosaltres assumir també aquesta decisió”. El text també envia un agraïment a tots els que han format part o han passat per La Tralla.