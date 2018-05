Una avaria al pont de Can Molas deixa sense internet Manlleu i municipis del voltant durant 9 hores

Les obres de remodelació del pont de Can Molas de Manlleu han provocat un nou problema. Aquest cop ha traspassat la frontera de la capital del Ter i ha afectat els municipis veïns. Resulta que durant els treballs es va seccionar un cable de Telefónica i va deixar sense servei d'Internet i telefonia (fixe i mòbil) a molts abonats d'aquesta companyia de Manlleu, i també alguns de Torelló, de Roda de Ter i de Sant Pere de Torelló.El tall es va produir al migdia i fins a tres quarts de 9 del vespre, 9 hores després, es va poder solucionar. Molts usuaris, a més de no poder-se connectar a internet, no tenien cobertura en algunes zones o no podien pagar en targeta de crèdit en alguns establiments. Des de la companyia apunten que el problema està solucionat parcialment, en la majoria de llocs funciona correctament, però encara hi ha algunes incidències puntuals.