La UVic investirà doctora «honoris causa» M. Teresa Codina, referent del moviment de renovació pedagògica

M. Teresa Codina Foto: UVic-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) atorgarà el títol de Doctora Honoris Causa a la mestra Maria Teresa Codina, a proposta de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes, coincidint amb el 40è aniversari de la seva fundació. Codina, que té 91 anys, serà apadrinada pel degà del centre, Eduard Ramírez, i el professor i exdegà Joan Soler, que pronunciarà la Laudatio. A través d'un comunicat, la universitat destaca que Codina és una dels grans referents del moviment de renovació pedagògica de Catalunya, tenint un protagonisme destacat en l'educació del segle XX. L'homenatjada va ser fundadora de l'Escola Thalita, de l'Escola de Mestres Rosa Sensat i de les escoles Avillar Chavorrós i XAvó-Xaví del barri de Can Tunis de Barcelona. L'acte d'investidura se celebrarà dimarts 5 de juny a les sis de la tarda a l'Aula Magna de la universitat.L’any 1956 Maria Teresa Codina va fundar a Barcelona l’escola Talitha, una fita important en el moviment de renovació pedagògica que, en ple franquisme, es va proposar recuperar la tradició pedagògica catalana anterior a 1939 i reconstruir la democràcia a Catalunya. L’escola va consolidar un projecte educatiu sòlid basat en el treball en equip, l’ensenyament de la llengua catalana, la relació amb l’entorn, la formació integral, la gestió democràtica i participativa i la relació amb les famílies. Sota el seu lideratge pedagògic, s’hi van aplegar mestres de gran renom a Catalunya com Maria Antònia Canals, Marta Mata, Pilar Benejam, Anna Maria Roig o M. Teresa Fort, entre altres.L’any 1965, va formar part del grup de set persones que, sota el lideratge de Marta Mata, van fundar l’Escola de Mestres Rosa Sensat, convertida avui en associació, que ha estat una peça clau en l’impuls de la formació permanent dels mestres a través de cursos i jornades i, sobretot, d’escoles d’estiu. L’Escola de Mestres va ser un enllaç entre l'onada renovadora de la segona meitat de segle amb el clima pedagògic de la Segona República.En un comunicat, la UVic-UCC destaca que l'altra gran fita que va portar a terme Maria Teresa Codina va ser la lluita pel dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats, promovent l'any 1978, juntament amb Basilio Gonzàlez, l'escola Avillar Chavorrós al barri de Can Tunis i més endavant el centre d’ensenyament secundari adaptat Xavó-Xaví, el 1988. Aquests dos projectes constitueixen un model de treball educatiu en un entorn difícil com Can Tunis, un barri marginal de població majoritàriament gitana, per assolir el repte de la igualtat d’oportunitats per a infants i adolescents.D'altra banda, Codina ha estat mereixedora del premi Ramon Llull d’experiències pedagògiques (1979), el Premi Ramon Fuster a la seva trajectòria professional (1995), el Premi Hidalgo de Presència Gitana (1983) i el I Premi Catalunya d’Educació (2001).