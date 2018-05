El ple de Vic dona suport als Comitès de Defensa de la República

Diéguez portava una samarreta de «Jo sóc CDR». Foto: Josep M. Montaner

El ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dimecres va estar marcat, un cop més, per les mocions. Es van aprovar els cinc dictàmens (1 per majoria i la resta per unanimitat) i totes les mocions van prosperar. La protagonista d'aquestes va ser la que va presentar Capgirem Vic per donar suport als Comitès de Defensa de la República (CDR) i la resistència civil activa i no violenta.L'encarregada de presentar la moció va ser Sara Blázquez. La regidora de Capgirem remarcava que les mobilitzacions han estat "massives, constants i exemplars davant d'actuacions policials violentes". En aquest sentit recordava que "les persones organitzades per fer el referèndum i per construir positivament s'han convertit en criminal".Blázquez va remarcar que tot i l'estratègia de l'Estat, "d'atemorir per no trencar amb el passat feixista", cal donar suport aquesta forma de resistència civil i no violenta. "Estem en un moment límit perquè entre totes fem pinya i ens donem suport", va cloure.En aquesta mateixa línia, Josep M. Diéguez, d'ERC (que també subscrivia la moció), va recordar que "el procés" no era cosa "de quatre eixelebrats", sinó que venia "del carrer, la gent que tira del carro". Per això, va demanar que en el conjunt d'estratègies "es segueixi tenint en compte que ve de la gent del carrer. En aquest sentit va fer una crida a la mobilització.L'únic que hi va votar en contra va ser Josep Anglada de Plataforma Vigatana. Anglada va argumentar que si bé estan "a favor de la llibertat d'expressió, ideològica i de manifestació", però "no podem estar d'acord amb les accions de desobediència". "Apostem per la necessitat de recuperar un to de diàleg", deia el regidor, remarcant que "aquestes conductes [del CDR] no fan res més que posar en perill l'essència del nivell democràtic".D'altra banda, Arnau Martí de Vic per a Tots es va abstenir. "Respectem la mobilització, però no els objectius polítics", deia el regidor, remarcant que lamentava que s'estigués produint els darrers fets amb la banalització del terrorisme amb una forma tan cruenta. També remarcava una "necessitat de diàleg" i va criticar que algunes accions dels CDR havien "sabotejat el catalanisme polític del país". Una posició criticada per Capgirem. "Aquesta complicitat acaba alimentant la repressió", li va etzibar Blázquez a Martí.També es van abstenir Josep Arimany i Carme Bover de l'equip de govern. Bover, d'Unió, explicava que la "desobediència" no formava part de la seva manera de fer ni la del seu partit. Curiosament en el moment de votació, Benjamí Dòniga no hi era. Per tant, també es va comptar com una abstenció.Per la seva banda, la resta de l'equip de govern hi va votar a favor. La regidora Susagna Roura recordava que feia mig any de l'empresonament de Junqueras i Forn i per això és "important donar suport a la ciutadania que es manifesta per una democràcia de qualitat". En total hi van votar a favor 16 regidors; 4 es van abstenir i 1, en contra.Precisament quan es va acabar el ple, l'alcaldessa Anna Erra també va recordar l'empresonament de Junqueras i Forn: "No els oblidem". També va transmetre un agraïment pels vigatans i osonencs de part de Jordi Turull, que així li havia fet arribar a l'alcaldessa en una carta.Entre les mocions, també es va aprovar per unanimitat la moció presentada per ERC per la promoció de la reforma horària. Una proposta que no era nova al plenari. Tal com exposava Josep Lluís García, la iniciativa d'alguns comerços de la ciutat de restringir l'horari, com la carnisseria Solà, ha estat ben rebuda per part dels ciutadans, "una petita llavor que ajudi a sensibilitzar a tothom". En aquest sentit, va apuntar que s'han de promoure canvis per la reforma horària i, com a conseqüència, acabin canviant els horaris comercials.Des de Capgirem, Joan Coma, va remarcar que aquesta reforma no tindria sentit si no s'obligués les grans superfícies. Per tant, "hauria d'anar acompanyada de mesures i polítiques públiques". Coma va anar més enllà: "un cop aconseguida la reforma horària, que no es permetés que les càrregues de cura fossin per les dones, que no fossin una desigualtat en termes de gènere". En definitiva, el regidor va proposar una millor conciliació, un millor repartiment de la feina i l'enriquiment.Per la seva banda, Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, va remarcar que "no serà de fàcil aplicació", però que hi donaven suport perquè significava "guanyar en salut, temps lliure, cultura i productivitat".Arnau Martí de Vic Per a Tots, va remarcar que s'havia de tenir un "marc estructural" i va apuntar que les iniciatives com aquesta han d'anar acompanyades d'accions i polítiques per fer-ho possible.L'equip de govern també hi va votar a favor. La regidora Maria Carme Bover va remarcar que l'últim esglaó havia de ser el comerç, "abans hi ha l'educació i el treball". Després de l'acord en algunes mesures es va procedir a la votació. Tot el plenari hi va estar d'acord.Arnau Martí va presentar dues mocions que també van prosperar. La primera feia referència al fet que les comunitats de veïns poguessin afrontar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) amb menys dificultats. Martí proposava un conveni entre l'àrea d'habitatge i el col·legi d'arquitectes per assolir unes inspeccions més econòmiques.Tant ERC com Capgirem van remarcar que era una proposta que arribava tard. Joan Ballana, d'ERC, apuntava que saludaven la proposta, però que hi afegirien que s'informés sobre els tràmits per fer la ITE. Per la seva banda, Marc Barnolas, de Capgirem, va remarcar que era una moció "fluixa" i que hi faltaven "arguments per treure'n suc". Per això, es van abstenir.Josep Anglada va qualificar la moció de "descafeïnada" tot i que i va donar suport. Des de l'equip de govern, Titi Roca, va agrair que presentés aquesta proposta. "Tot el que sigui sumar és bo", va cloure. Tots i van votar a favor, excepte Capgirem.D'altra banda, Martí també va presentar una moció sobre el desplegament de la Renda Garantida de ciutadania. El regidor ecosocialista proposava instar al Departament de Treball que es posés en marxa la Renda Garantida i que s'informés els ciutadans per fer-ne els tràmits, "que es posi llum en aquesta trava burocràtica".Tant ERC com Capgirem van remarcar que -hi donarien suport-, però que calia tenir en compte que les ajudes no funcionaven per l'aplicació del 155, més enllà dels problemes burocràtics. Per la seva banda, Josep Anglada, va apuntar que estaven d'acord amb l'essència de la moció, però que "Catalunya no es pot convertir en una ONG mundial". Tots hi van votar a favor, excepte Anglada.