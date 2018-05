​Adrià Mercadal i Riki Martínez guanyen el I Gran Torneig Lexus de Sabadell de pàdel a Tona

Adrià Mercadal, Riki Martínez, Roger Segalés (cap secció pàdel Foment) i Ramon Varela (president Foment). Foto: Cedida

Un partit de la categoria màster. Foto: Cedida

El Foment d’Esports ha acollit aquesta setmana, del 23 al 29 d’abril la primera edició del Gran Torneig Lexus de Sabadell de pàdel. El campionat ha estat un èxit de participació, amb 66 parelles i 132 palistes. El torneig ha comptat amb els millors palistes d’Osona i de les comarques veïnes, distribuïts en sis categories: al masculí hi havia màster, A i B; i al femení, A, B i C.A la màster, s’han pogut veure jugadors que són habituals als tornejos del World Padel Tour (WPT): Adrià Mercadal (99 del rànquing del WPT i número 8 de Catalunya), Riki Martínez (73 al WPT i 10 a Catalunya), Gerard Godó (249 i 16) i David Esteban (260 i 13). La parella formada per Mercadal i Martínez s’han imposat a la final per un ajustat 7-5 i 6-4. Un partit que no ha decebut a cap dels nombrosos espectadors que han pogut gaudir-lo.En la categoria masculina A, els vencedors han estat Xevi Segalés i Joan Bubé que s’han imposat a Humbert Tura i Sergi Bach per 6-3 i 7-6, en un partit molt intens. En la categoria B, la més nombrosa del campionat amb 28 parelles, se l’han endut Ferran Franch-Jordi Compte, que han guanyat la final per 6-4 i 6-4 contra Joan Camps i Dani Piñol.D’altra banda, en la categoria absoluta femenina, victòria d’Ariadna Rovira i Anna Orriols, després d'imposar-se a la final contra Anna Català i Ari Vinyol per un contundent 6-2, 6-0. El femení B se l’ha emportat la parella Gemma Arrom-Núria Napal, que han guanyat la final per 6-3 i 6-2 contra Teresa Bayés i Carlota Cendoya. Per últim, en la categoria femenina C, les vencedores han estat Núria Garner i Lourdes Mayorgas (6-2 i 6-0). Les finalistes han estat Merry Trigo i Marian Puig.