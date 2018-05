Vic inaugura l'Espai Familiar Municipal al Remei

Marta Casellas i Anna Erra inaugurant el nou espai familiar de Vic Foto: Josep M. Montaner

A Vic només hi ha un 30% de nens de zero a tres anys que utilitzen les escoles bressol. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Vic ha decidit posar en marxa el projecte d'Espai Familiar Municipal al Remei que ha inaugurat aquest dimecres. Tal com explicava l'alcaldessa de Vic Anna Erra, doncs, "un 70% no utilitzen cap servei educatiu". "Són uns nens invisibles", deia l'alcaldessa remarcant que per això aquesta ha estat una prioritat del programa educatiu. La inversió en aquest nou equipament és de més de 80.000 euros"Volem posar el focus en l'educació de zero a tres anys", destacava. En aquest sentit, ha apuntat que és un servei complementari que permetrà "crear vincle entre infants i les seves famílies". D'altra banda, l'alcaldessa explicava que la ubicació escollida ha estat al barri del Remei perquè és important situar equipament per tota la ciutat i perquè també hi ha gent gran. El nou equipament comparteix espai amb el Centre de Dia per a persones grans "Sant Jordi". "Aquest espai intergeneracional ens ajudarà a enriquir-nos a tots plegats", ha conclòs Erra.El nou equipament pretén "ser un espai molt obert que ha d'acollir molts tipus de famílies", deia la directora de les Escoles Bressols Municipals i l'Espai Familiar, Marta Casellas. En aquest sentit, Casellas explicava que hi ha tres serveis diferenciats: servei nadó, servei caliu i servei de joc lliure. El primer grup està adreçat a famílies amb nadons de zero al primer any; el segon, a partir de l'any i fins als tres; i el darrer d'infants de zero a tres anys.En els dos primers grups són de pagament (de 3 a 30 euros) i poden formar-ne part un màxim de 12 famílies (en cadascun) que faran un grup estable un dia a la setmana. L'espai de joc lliure està obert tres dies a la setmana. En tots, l'infant ha d'anar acompanyat d'un adult. Cal destacar que "es vol que hi hagi moviment de famílies", que s'hi estiguin durant uns 4-5 mesos. Anar en una escola bressol de Vic és incompatible en formar part d'aquest espai familiar. Sí que es pot participar, però, en l'espai de joc lliureTal com explicava Casellas, per als infants aquest espai representa experimentar a través del joc i relacionar-se amb altres nens i adults. Els adults, per la seva banda poden compartir experiències i inquietuds sobre els seus fills. En definitiva, un espai per teixir vincles entre famílies.Durant aquest mes de maig hi ha portes obertes per als professionals i també per les famílies. "Hem pensat que és important per als professionals conèixer aquest espai perquè puguin fer derivacions", deia Casellas. El proper mes de juny ja es posaran en marxa els serveis nadó i caliu.

Consulta més informació del nou espai