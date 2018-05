​Reformar els patis de les escoles, opció guanyadora dels pressupostos participatius d'Olost

Transformar el pati de l’escola bressol Estel i el pati d’infantil de l’escola Terra Nostra d’Olost ha estat, amb diferència, el projecte més votat dels pressupostos participatius d’Olost. L’Ajuntament va impulsar aquest procés a mitjans de febrer i que s’hi van presentar 14 projectes.Tal com explica l’Ajuntament en una nota, l’opció guanyadora ha rebut 235 punts i té per objectiu reformar els patis perquè esdevinguin un espai d’aprenentatge i desenvolupament pels infants. Es volen crear tres zones per tal de potenciar relacions (joc simbòlic, treball col·lectiu); sensacions i percepcions (entorn agradable, aromes, colors, textures); el coneixement de la vegetació (coneixement del medi natural, canvi cíclic, cura de les plantes...); i el moviment (desnivells, saber preveure i controlar el risc...).Els pressupostos participatius tenen una partida de 15.000 euros i el projecte dels patis és 10.000 euros. Per tant, s’ha decidit destinar els 5.000 euros restants a la segona opció més votada: l’arranjament del pati del Centre Cívic perquè esdevingui un espai públic d’ús popular. Estava valorat en 12.000 euros i pretén crear una zona de jocs tradicionals, un espai polivalent per poder desenvolupar diferents esdeveniments, una zona de repòs i també destinar una paret a mostres d’art.La valoració de l’Ajuntament del procés participatiu és molt positiu, ja que amb només 20 dies es van rebre 16 propostes (dues de les quals es van descartar perquè superaven el pressupost fixat), i han votat un total de 240 persones. 218 ho van fer telemàticament (91%) i 22 presencialment (9%).