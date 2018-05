Aquest cap de setmana #agentsrurals han realitzat 6 denúncies per utilització d’esquers prohibits, falta de permisos i foc d'esbarjo al #PantàdeSau #Osona pic.twitter.com/1zTqElJ3Pk — Agents Rurals (@agentsruralscat) 30 d’abril de 2018

Els Agents Rurals han presentat sis denúncies aquest cap de setmana per pesca il·legal al pantà de Sau. Les denúncies han estat per utilitzar esquers prohibits, no tenir permisos i per fer foc sense prèvia autorització. Aquesta situació és habitual; el pantà de Sau atreu pescadors furtius.