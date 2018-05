Els pressupostos participatius de Vic encaren la fase de votacions

Qui pot votar?

Majors de 16 anys empadronats a la xona del Nen de Vic. Aquesta zona inclou els barris de Barri d'Osona, La Calla, l'Estadi, Horta Vermella, Santa Anna i Serra-de-senferm.



Quan es pot votar?

Entre el 2 i el 22 de maig, ambdós inclosos.



Com puc votar?

La votació es pot fer per internet a decidim.vic.cat o presencialment anant a qualsevol dels centres cívics de la zona del Nen, on el personal dinamitzador ajudarà les persones a emetre el vot per internet:



Centre Cívic Santa Anna (c. Tagamanent, 1)

Centre Cívic Barri Osona (Plaça Osona, 3)

Centre Cívic Serra-de-senferm (c. Riera Major, 2)



Cada persona podrà votar un màxim de tres projectes, que caldrà que ordeni per prioritat.



On es poden conèixer les propostes finalistes?

A més de trobar-les a www.decidim.vic.cat a partir de l'inici de la fase de votacions, durant els dies de les votacions s'instal·laran unes exposicions fixes on s'informarà la ciutadania de manera detallada en què consisteixen les diferents propostes. Les exposicions estaran situades a:



Centre Cívic Barri Osona (Barri Osona)

Parc Miquel Coll i Alentorn (Serra-de-senferm)

Parc de Santa Anna (Santa Anna)

OAR (Estadi)

Terrat d'en Cols (la Calla)

Pista Poliesportiva Horta Vermella (Horta Vermella