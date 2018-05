Inspecció de Treball actua d'ofici i obliga Clavial a regularitzar 500 treballadors

Inspecció de Treball ha actuat d'ofici i ha obligat a la cooperativa càrnia Clavial, que aportava 500 treballadors a l'escorxador Le Porc Gourmet (Grupo Jorge), de Santa Eugènia de Berga, a regularitzar la seva situació. Així doncs ha obligat a inscriure al règim general els 500 empleats d'aquesta cooperativa, una de les empreses subcontractades que opera a l'escorxador. D'aquesta manera, s'ha fet el pas del què Inspecció ha considerat que són falsos autònoms d'una cooperativa a treballadors assalariats. Aquesta actuació s'emmarca en les investigacions del passat febrer. Tot i això, les diligències continuen obertes.Tot i això, l'escorxador fa una setmana que va extingir el contracte amb aquesta cooperativa . Per tant, aquesta maniobra deixa a l'aire els treballadors que no van voler canviar de cooperativa. Tot i que hagin de deixat de treballar per Le Porc Gourmet, estan en règim d'assalariats a la cooperativa amb seu a Vic.Des de Treball de la Generalitat, en declaracions a ACN, veuen la decisió d'extinció del contracte amb Clavial de "poc oberta" a negociar, malgrat l'empresa assegurés el contrari en un comunicat. Treball assegura que hi continuarà havent més inspeccions i actuacions d'aquest tipus, "si es pretén utilitzar el model cooperativista amb la voluntat de no garantir els drets dels treballadors, la feina no pot ser a qualsevol preu". De fet, la problemàtica de les anomenades falses cooperatives, ha deixat de ser un problema que es concentra a Catalunya per passar no només a la resta de l'Estat espanyol sinó també a altres sectors.Sense concretar, la sanció econòmica a què es podria enfrontar Le Porc Gourmet pot ser "milionària", donades les dimensions de la seva presumpta contractació a precari dels 500 treballadors a través de Clavial. Anualment, i fent una mitjana, la diferència econòmica entre un treballador de cooperativa i un assalariat pot suposar entre 7.500 i 8.000 euros.Des de Càrnies en Lluita consideren que aquesta regularització d'ofici que ha practicat Inspecció de Treball respon a la voluntat de fer efectiu el resultat de la votació de l'assemblea del passat 2 d'abril, on els treballadors van votar gairebé per unanimitat a favor de l'alta de cotització pel règim general.A més, la plataforma assegura que hi ha almenys 40 persones que han perdut la feina després que no decidissin canviar de cooperativa. Es tractaria de totes les persones que s'han negat a signar, "sota coacció evident", els documents que denuncien que els obligava a signar l'empresa si volien continuar a la feina . En aquest sentit el col·lectiu denuncia que no se'ls ha ofert ni garantit als treballadors una protecció social equivalent a la del règim general.