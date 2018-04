Valtonyc no entrarà a la presó pel seu propi peu

Ple a petar a la xerrada que dona inici a Jornades Republicanes per la Llibertat d’Expressió. Amb la immensa @SaraBlazquez, la combativa @edurnevega (SMAC) i els grans @PabloHasel i Josep @valtonyc. Ni callarem ni ens rendirem. Fins la victòria sempre. Vespre concert a @Cabravic pic.twitter.com/9zmUuqJxpQ — Joan CR #Dempeus (@joancomaroura) 28 d’abril de 2018

El raper Valtonyc ha d’entrar a la presó el proper 10 de maig, si els tribunals no es pronuncien abans. Però no ho farà pel seu propi peu. Així ho ha explicat aquest dissabte al vespre en l’acte públic d’obertura de les Jornades Republicanes per la Llibertat d’Expressió a Vic . A la xerrada també hi havia Pablo Hasél.Valtonyc està condemnat a 3 anys de presó per injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. Després de l'acte, una pregunta del públic ha demanat si s'havia plantejat l'exili. "L'exili no el puc practicar", ha dit el raper, però "no aniré a la presó pel meu propi peu".D’altra banda, Hasél està condemnat a 2 anys de presó i a pagar 24.300 euros de multa també per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.Valtonyc s'ha mostrat crític amb les sentències de la justícia i ha posat com a exemple el darrer veredicte de "la Manada", on el tribunal considera que l'agressió que una noia de 18 anys va viure durant els Sanfermines del 2016 no és violació, sinó abús sexual. "El meu delicte ha estat fer una cançó i no violar una dona en grup", ha etzibat.Pel que fa a la seva condemna, el raper considera que l'han fet servir d'"emissari" per atemorir la resta de la societat i que aquesta s'autocensuri. "No ens jutgen per les nostres cançons, sinó per les nostres idees", deia, mentre ha remarcat que "és delicte ser d'esquerres en un estat feixista".Tot i això, Valtonyc ha apuntat que "ara és un bon moment per conquerir drets" i ha remarcat que "hem de combatre junts". "Si fan tot això és perquè el règim és molt dèbil".En aquest mateix sentit, Pablo Hasél apuntava que "el que més temen és l'organització revolucionària". Per això, destacava que cal organitzar més actes com el que assistien per "donar a conèixer casos com aquests"."Busquen l'autocensura i així no podem ser lliures", deia el raper, criticant la manca de llibertat d'expressió. "Només podrem conquerir la llibertat de Valtonyc, desallotjant aquest règim i conquerint la república", ha conclòs Hasél. L'acte al Casino de Vic ha quedat petit pel centenar de persones que hi havia de públic.