Cancel·lació massiva de vols de Vueling per aquest pont: consulta aquí totes les afectacions

Vueling ha cancel·lat 118 vols aquest cap de setmana a causa de la vaga de controladors a Marsella. Concretament, la companyia aèria ha suspès 64 vols el dissabte i 54 el diumenge, segons detalla a la seva pàgina web . Està previst que la vaga s'iniciï a les 4:30 d'aquest dissabte i finalitzi a les 4:30 de dilluns que ve.En un comunicat, Vueling subratlla que estan treballant per "mitigar" l'afectació de la vaga i poder oferir "les millors alternatives" als clients afectats. "Des de Vueling volem demanar les nostres més sinceres disculpes als clients per aquesta situació, però també preguem la seva comprensió per una situació que no té res a veure amb l'operativa de la companyia", afirma.A continuació detallem la llista completa de vols afectats per la vaga que tinguin sortida o destí en aeroports catalans. (Una recomanació: si voleu trobar ràpidament el vostre número de vol, cliqueu les tecles Control + F i introduïu-lo a la barra del cercador que es desplegarà)VLG1516 Niça - BarcelonaVLG1517 Barcelona - NiçaVLG1518 Niça - BarcelonaVLG1866 Barcelona - StuttgartVLG1867 Stuttgart - BarcelonaVLG1890 Barcelona - HannoverVLG1891 Hannover - BarcelonaVLG2474 Barcelona - SplitVLG2475 Split - BarcelonaVLG6008 Florència - BarcelonaVLG6009 Barcelona - FlorènciaVLG6108 Barcelona - RomaVLG6109 Roma - BarcelonaVLG6240 Barcelona - BasileaVLG6241 Basilea - BarcelonaVLG6249 Zuric - BarcelonaVLG6331 Milà - BarcelonaVLG6332 Barcelona - MilàVLG6333 Milà - BarcelonaVLG6334 Barcelona - MilàVLG6335 Milà - BarcelonaVLG6402 Barcelona - VenèciaVLG6403 Venècia - BarcelonaVLG6502 Barcelona - NàpolsVLG6503 Nàpols - BarcelonaVLG6514 Barcelona - ToríVLG6612 Barcelona - BariVLG6613 Bari - BarcelonaVLG7620 Barcelona - BeirutVLG7621 Beirut - BarcelonaVLG7782 Barcelona - MoscouVLG7783 Moscou - BarcelonaVLG7892 Barcelona - San PetersburgVLG7893 San Petersburg - BarcelonaVLG8028 Barcelona - París-OrlyVLG8029 París-Orly - BarcelonaVLG8710 Barcelona - VienaVLG8711 Viena - BarcelonaVLG1508 Barcelona - MarsellaVLG1509 Marsella - BarcelonaVLG1515 Barcelona - NiçaVLG1516 Niça - BarcelonaVLG1817 Munic - BarcelonaVLG1818 Barcelona - MunicVLG1882 Barcelona - TegelVLG1883 Tegel - BarcelonaVLG1890 Barcelona - HannoverVLG1891 Hannover - BarcelonaVLG6005 Barcelona - GènovaVLG6006 Gènova - BarcelonaVLG6108 Barcelona - FiumicinoVLG6109 Fiumicino - BarcelonaVLG6164 Barcelona - CagliariVLG6165 Cagliari - BarcelonaVLG6240 Barcelona - BasileaVLG6241 Basilea - BarcelonaVLG6248 Barcelona - ZuricVLG6249 Zuric - BarcelonaVLG6330 Barcelona - MilàVLG6331 Milà - BarcelonaVLG6334 Barcelona - MilàVLG6335 Milà - BarcelonaVLG6336 Barcelona - MilàVLG6337 Milà - BarcelonaVLG6402 Barcelona - VenèciaVLG6403 Venècia - BarcelonaVLG6404 Barcelona - VenèciaVLG6405 Venècia - BarcelonaVLG6502 Barcelona - NàpolsVLG6503 Nàpols - BarcelonaVLG6770 Barcelona - PisaVLG6771 Pisa - BarcelonaVLG7782 Barcelona - MoscouVLG7783 Moscou - BarcelonaVLG8028 Barcelona - París-OrlyVLG8029 París-Orly - Barcelona