Osona lidera el creixement de catalans a l'estranger

El nombre de catalans que resideixen a l'estranger és de 302.525 a 1 de gener del 2018, xifra que representa un creixement del 6,4% respecte a l'any anterior, segons el padró d'habitants residents a l'estranger de l' Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) . Osona lidera aquest creixement amb un 12,9%, seguit de la Garrotxa amb un 12%, el Pla de l'Estany, 11,2%; La Selva, 11%; el Gironès, 10,4%; i el Vallès Oriental amb un 10,2%.El padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen nacionalitat espanyola -tant si és l'única que tenen com si no-, i l'últim municipi en el qual han estat inscrits és de Catalunya. La gran majoria de catalans que resideixen a l'estranger es distribueixen a parts iguals entre el continent americà i europeu, 47,9% i 47,4%, respectivament, i la majoria de comarques tenen més ciutadans residents en la resta d'Europa que a Amèrica, 35 per sis.El nombre de residents a l'estranger ha augmentat el 8,7% en el continent europeu; el 3,8% en l'americà; 9,2% en l'asiàtic; 14,2% en l'africà, i 10,9% a Oceania. Cal destacar que França és el primer país que els catalans trien per residir a l'estranger i és la primera destinació de 30 comarques i l'Aran.A 1 de gener del 2018, hi ha 148.270 catalans a l'estranger que van néixer al mateix país on resideixen, un 5% més que l'any passat, i aquesta xifra representa el 49% dels catalans que resideixen a l'estranger.El 33,9% del total de residents a l'estranger són nascuts a Catalunya, amb un augment del 6,3% respecte a l'any anterior, la població nascuda en la resta de l'Estat i que ara resideix a l'estranger és d'un 4,6%, i els nascuts en altres països, diferents d'on ara resideixen, un 12,4%.