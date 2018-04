​Neix Territoris Singulars, una iniciativa que vol donar un impuls al món rural a a través del turisme de natura

La presentació de la iniciativa aquest divendres a Vic. Foto: ACN

Una desena d'entitats socials i ambientals d'arreu de Catalunya estan treballant conjuntament per tirar endavant un projecte al voltant de l'economia verda, sota la marca Territoris Singulars. En la presentació d'aquest divendres a Vic, una de les impulsores, Annaïs Pascual, explicava a l'ACN que l'objectiu és donar un impuls al món rural perquè pugui esdevenir pol d'atracció del turisme de natura, amb les entitats treballant de manera conjunta i organitzades en cooperativa. A més, també té com a fita la integració laboral de col·lectius en risc d'exclusió. Pascual criticava que la societat doni per fet que les tasques socials i les ambientals "ja hi ha qui que se n'ocupa". "Però això no és així, hi ha entitats que custodien el territori i que és interessant donar-los eines, acompanyar-les i generar sinergies per fer-les créixer i aconseguir més impacte", afegia.El projecte Territoris Singulars es va engegar el mes d'octubre de l'any passat i se centra en l'economia verda i l'ecoturisme per a l'activació de l'entorn rural. Fins a l'octubre de 2018, es preveu desenvolupar actuacions innovadores i experimentals en finques situades a les demarcacions de Girona, Terres de l'Ebre, Tarragona i Barcelona, tot i que no es descarta l'entrada de noves entitats. D'altra banda, un segon objectiu també és generar ocupació en el marc de l'economia social en la dinamització i la reactivació econòmica de finques i espais en entorn rural.Una de les impulsores del projecte, Annaïs Pascual, explica que un cop fet el diagnòstic de les entitats i s'hagin analitzat les seves potencialitats, s'elaborà una carta de serveis conjunta entre entitats socials i ambientals per tal d'oferir serveis de gestió integral de finques i impulsar activitats d'ecoturisme al territori.Les dues grans àrees del projecte, l'economia verda i el turisme de natura, de moment reballen de manera separada. En una segona fase, de cara a l'estiu, els recursos s'unifiquen i es vol generar una oferta integrada, amb la creació de dues cooperatives, una de serveis i una altra de treball associat als sectors emergents de les energies renovables, la sostenibilitat, l'atenció a les persones en activitats vinculades a l'economia verda i el turisme de natura, la custòdia del territori, la gestió forestal sostenible i l'agroecologia. Territoris Singulars té previst reactivar i dinamitzar quatre finques de patrimoni que ara mateix està inactiu en espais rurals i econòmicament deprimits.Durant els últims dos mesos, s'han portat a terme visites de camp per tal de conèixer com es treballa a nivell d'activitats turístiques a les entitats ambientals participats, a través de visites i entrevistes. El consultor Jordi Casassayas, destaca que les entitats són molt especialistes en el seu àmbit, "però no tenen una visió turística que atregui visitants de la costa que els puguin fer una escapada, per exemple". Segons assenyala, els propers mesos els esforços aniran encaminats a poder estructurar productes "que puguin ser comprats pel turista", amb una gran feina de comunicació que intenti conscienciar el públic més general de la importància de la conservació del medi natural.La cooperativa Idària, Ecosol – empresa d'inserció laboral de Càritas Girona- i la Fundació Astres són les tres entitats gironines impulsores del projecte i treballen coordinadament amb entitats ambientals d'arreu del territori català com la Fundaci´Emys, l'associació Submón, l'associació mediambiental La Sínia i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC). La iniciativa compta amb el suport de la Generalitat, a través del programa Ara Coop, i del Ministeri de Treball i Seguretat Social.