Obre les portes el Centre d'Atenció Primària CAP Jazz de Vic

El desembre de l'any 2009, un espectador va denunciar el músic i saxofonista nord-americà Larry Ochs perquè no estava interpretant jazz durant el concert de clausura del Festival de Jazz de Sigüenza (Castella la Manxa) i volia que li tornessin els diners. Segons l'home, el músic estava interpretant música contemporània en comptes de jazz, un gènere que el seu doctor, per prescripció mèdica, li havia contraindicat. Les queixes de l'afectat van provocar que dos membres del cos de la Guàrdia Civil es presentessin al concert, i un d'ells, finalment, va determinar que la música del saxofonista no era jazz.L'incident va aparèixer al diari El País i el fet va agafar tanta volada que va acabar apareixent a mitjans internacionals com The Guardian. En to d'humor, i per reivindicar l'absurditat que suposa posar límits als estils de nova creació, s'acaba d'inaugurar una exposició al Centre d'Arts Contemporànies de Vic que proposa un seguit de "proves mèdiques" que permeten al visitant obtenir un certificat per poder assistir a l' Alhambra Festival Jazz Vic , que enguany compleix 20 anys.