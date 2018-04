L'Esquirol, a punt pel Mercat de la terra i les trompetes

L'Esquirol acull un any més el Mercat de la terra i les trompetes. En la seva 11a edició, l'eix vertebrador segueix sent el mercat de productes agroalimentaris i artesans del Collsacabra oferts pels comerços locals. L'activitat central és el diumenge 29 d'abril a l'Esquirol, però també hi ha activitats com Les Jornades Florides el dissabte abans a Cantonigròs. Dissabte també es pot visitar l'exposició fotogràfica "20 anys fent aleta" dels Nyerros de la Plana i veure una mostra d'eines antigues de pagès i construcció de pallers, gentilesa del Gremi de Sant Antoni de l'Esquirol.Entre les activitats de diumenge destaca la zona dels tastets i les actuacions de la 2a trobada de bandes de carrer. S'hi podrà sentir la Big Bang Valona, formada per a instruments curiosos i de repertori original, o la McKleny's Clan Band, una formació d'estètica escocesa que ofereix un espectacle ple d'humor i sorpreses. D'altra banda, també hi haurà la 3a trobada de burros del Collsacabra on es podran veure aquests animals tan importants en les feines del camp.

