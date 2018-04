La Grossa de Sant Jordi passa de llarg a Osona

46023: és la Grossa de Sant Jordi. El sorteig, que enguany arriba a la segona edició, s'ha celebrat aquest migdia a l'Auditori de Girona i ha repartit cinc grans premis. El primer, premiat amb 100.000 euros cada bitllet, s'ha venut al Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) i Balaguer. En concret, s'han venut 19 tiquets al bar S'Abril Espai Alternatiu, del Palau d'Anglesola, i tres més en un estanc del carrer Sanahuja de Balaguer.El segon premi ha estat per al 06141, dotat amb 32.500 euros per bitllet. Ha estat venut a Granollers. El tercer premi ha anat al número 46958, venut a Granollers. Cada bitllet està premiat amb 15.000 euros, i se n'han venut 20 a un supermercat Caprabo del carrer Joan Prim.El quart premi de la grossa de Sant Jordi ha estat per al 58219 i s'ha venut a Olot, a Barcelona i per Internet. Concretament, s'han venut 20 dècimes al supermercat Esclat d'Olot, situat al carrer Josep Tarradellas número 3; un dècim al Quiosc Amaya de la Carretera de Sants i un dècim més es va adquirir per Internet. Cada un d'ells està premiat amb 5.000 euros. Aquest any, el sorteig se celebra a l'Auditori de Girona.El cinquè premi ha anat al número 61488, premiat amb 2.500 euros el bitllet. Un total de 20 tiquets han estat venuts a l'hipermercat Esclat de Lleida, al carrer Enginyer Antoni Llobet. Un tiquet ha estat venut en un estanc del carrer Pere Badia de Torredembarra (Tarragonès) i un altre ha estat venut per internet.A continuació, tots els números premiats:46023. Venut a Palau d'Anglesola i Balaguer.06141. Venut a Granollers.46958. Venut a Granollers.58219.Venut a Olot, Barcelona i per Internet.61488. Venut a l'Estanc 1 de Torredembarra, l'Escat 53 de Lleida i a Internet.