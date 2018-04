Agricultura vol conèixer l'efecte de les bones pràctiques agràries sobre la qualitat dels sòls i aigües

La primera de les jornades tècniques es va fer a Malla el passat 20 d'abril Foto: Departament d'Agricultura

L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del Departament d'Agricultura , amb la col·laboració de centres tecnològics i universitats, es proposa aplicar durant els pròxims anys els mètodes, les eines i les tècniques obtinguts dels Plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya per conèixer els efectes de la fertilització sobre la qualitat del sòl i les aigües. Amb aquest objectiu, tot i que els plans continuaran tenint l'abast territorial que han tingut fins ara, es delimitaran entre set i deu conques hidrogràfiques arreu de Catalunya, no gaire extenses, on es duran a terme actuacions més específiques. En aquesta iniciativa, s'inclou la participació de l'Agència Catalana de l'Aigua per donar més coherència entre les actuacions agronòmiques i els efectes en les aigües. Agricultura ha decidit fer aquest pas endavant després de comprovar els bons resultats obtinguts pels Plans per a la millora de la fertilització agrària i el projecte LIFE+ FUTUR AGRARI.

L'objectiu d'aquestes actuacions és promoure les millors pràctiques per reduir l'excedent de nutrients al sòl i millorar-ne la gestió agrícola, ramadera i territorial a fi d'evitar que afectin la qualitat de les aigües. Així doncs, la proposta d'actuacions a realitzar a les conques se centra en la transferència als agricultors, ramaders i empreses de serveis que actuen en cada conca de coneixements necessaris per millorar les pràctiques de fertilització i de les eines i els equipaments que s'utilitzen per a fer-ho, segons han explicat des del Departament d'Agricultura.Així mateix, es promourà la participació d'entitats de caràcter local que hi tinguin interès i aportin coneixement específic en cada cas. Actualment, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa-Sigma participen en les activitats que es realitzen a la conca de Santa Pau i la Fundació Mas Badia a la conca de Malla. Es preveu fer un seguit de jornades tècniques en el marc del Pla anual de transferència tecnològica del Departament d'Agricultura a les noves zones d'actuació.