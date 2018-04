Valtonyc i Pablo Hasél donen el tret de sortida a les Jornades Republicanes per la Llibertat d’Expressió a Vic

Activitats detallades a La Clota

El concert dels rapers Valtonyc i Pablo Hasél d’aquest dissabte, 28 d’abril, donaran el tret de sortida a les Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió a Vic. La Cabra acull les actuacions dels dos rapers condemnats per les seves cançons. El concert, impulsat per Capgirem Vic, s’emmarca en la campanya #NoCallarem.Hasél està condemnat a 2 anys de presó i a pagar 24.300 euros de multa per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. Per la seva banda, Valtonyc, està condemnat a 3 anys de presó, també per injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. En aquest darrer cas, si els tribunals no es fan enrere hauria d'ingressar a presó abans d'un mes.La iniciativa per defensar la llibertat d’expressió sorgeix de diversos col·lectius i entitats culturals que han organitzat una setmana d’activitats en diversos espais de Vic. El mateix dissabte a les 6 de la tarda, el Casino de Vic acull una taula rodona sobre la llibertat d’expressió amb els dos rapers represaliats; Edurne Vega, del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC), i Sara Blázquez, periodista.Les activitats continuaran diumenge a La Clota, amb diverses accions artístiques, i es traslladaran dimecres al restaurant El Gravat, on es farà el tast gastronòmic i revolucionari “Sense sobretaula no hi ha revolució”, centrat en la llibertat d’expressió. Dijous 3 de maig, Dia de la Llibertat d’Expressió, serà el dia en què es concentraran la majoria de les activitats. Durant tot el dia, hi haurà micro i quadern obert al Passeig organitzat pel CDR de Vic, concert, i la presentació del col·lectiu Artistes de la República, organitzada conjuntament amb EXART Vic. A les 8 del vespre, a la plaça de la Noguera, hi haurà l’acció teatral d’Etcètera Teatre “El crit del silenci”, mentre que a 2/4 de 10 es projectarà el documental Libertad de impresión i el curtmetratge Bear Story a l’Espai ETC, una activitat organitzada per Cineclub Vic, Festival Nits de Cinema Oriental i Festival Protesta.Divendres 4 de maig s’inaugurarà a la Fàbrica de Somnis l’exposició “Els carrers són nostres”, del graffiter Roc Blackblock, que també farà la xerrada ‘El graffiti polític a Barcelona’. L’activitat l’organitza Setembre conjuntament amb la Fàbrica de Somnis. Dissabte, una taula rodona sobre la llibertat d’expressió organitzada pel CDR de Vic clourà les jornades.