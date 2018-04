L'e-week de la UVic-UCC reflexiona sobre els reptes del 5G, les xarxes socials i la intel·ligència artificial

Jordi Basté, amb el vicedegà de la Facultat d'Empresa i Comunicació, Xavier Ginesta, en la conferència d'aquest migdia Foto: UVic-UCC

La catorzena edició de l’ e-week, la setmana digital a Vic , va viure aquest dijous la seva jornada central. Durant tot el dia van tenir lloc una desena d’activitats entre conferències i col·loquis, que van abordar el context de transformació digital en el qual es troba immersa la societat, i que afecta tots els àmbits de la vida. Organitzada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb l’Ajuntament de Vic, l'e-week la va obrir oficialment una sessió plenària presidida pel rector, Jordi Montaña, pel vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement, Jordi Villà, i per la directora del programa, Montse Casas.La conferència central d’aquesta e-week, a l’Aula Magna dijous al matí, va anar a càrrec de Carlos Grau, director general de Mobile World Capital Barcelona. Grau va parlar de les quatre megatendències tecnològiques actuals i va destacar-ne el 5G pel “salt disruptiu que suposa”. Segons va explicar, aquesta nova tecnologia comporta oferir una “ultra alta definició, minimitzar al màxim els temps d’espera i així poder oferir aplicacions per a l’àmbit sanitari i clínic o reduir el consum energètic en un 90%”. A més, va assegurar que Barcelona i Catalunya estan preparades per poder “liderar el desplegament del 5G per tot el món”, i en aquest sentit va obrir les portes perquè la recerca digital que fa la UVic-UCC s’hi sumi.El director i presentador de “El Món a Rac1”, Jordi Basté, va reflexionar sobre els reptes, oportunitats i problemes que suposen les xarxes socials per a la societat i la comunicació i les va definir com “el problema i la seva solució”. El periodista va assegurar que viu “totalment connectat” i que les xarxes socials han canviat la forma de comunicar i de fer política. En aquest sentit, assegurava que Twitter va evitar que es relatés el referèndum de l’1 d’octubre d’una manera “esbiaixada”, però va reclamar que el diàleg polític no se situï, només, en aquesta xarxa social, ja que “no té ànima ni sentiments”. En aquest sentit, va reconéixer que a Twitter hi ha “autocensura per la por a la reacció” i això “és el pitjor que ens pot passar perquè guanyen els dolents”.La e-week ja va començar el 17 d’abril amb una conferència-taller sobre formació i robòtica a càrrec de Sílvia Cardona, formadora en robòtica educativa, i acabarà el 4 de maig (12h, Sala Segimon Serrallonga) amb un acte de cloenda i amb la conferència “Canvi cultural digital: transformant negocis”, que impartirà Aleix Valls, digital senior advisor de Colonial.Dimecres, les activitats es van centrar en l’àmbit de la salut digital. Una de les propostes va ser la taula rodona “Competències en Salut digital per a nous professionals”, a la sala Mercè Torrents, que va servir per posar sobre la taula com la tecnologia digital ha fet canviar les relacions entre usuaris i professionals de la salut.Dijous a la tarda, Carles Sierra, vicedirector de l’Institut de Recerca d’Intel·ligència Artificial del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques), va parlar de la intel·ligència artificial i dels seus límits en una conferència a la Sala Segimon Serrallonga. Sierra va fer un repàs a la història d’aquesta disciplina i als seus àmbits d’aplicació, i va destacar que actualment els avenços “arriben de forma accelerada perquè es fan al ritme del finançament públic i privat, que és desorbitat”. El ponent també va alertar de totes les qüestions ètiques que planteja el seu avenç i va afirmar que “el perill no és la intel·ligència artificial en si, sinó l’autonomia del sistema. I som els humans els que ens hem de fer preguntes i decidir on posem els límits”.També es van fer conferències sobre transformació digital, dones creatives o l’smart classroom, és a dir, la integració de la dimensió ambiental, pedagògica i digital en els espais d’aprenentatge a l’escola. Durant tota la tarda de dijous, l'e-week també va acollir les activitats inaugurals a la Catalunya central dels actes del tercer Congrés Català de Cuina, així com el programa de les jornades de Mecatrònica i de Multimèdia que, sota el títol “Una finestra al futur”, va organitzar la Facultat de Ciències i Tecnologia. Les activitats s’allargaran fins al 4 de maig.