Més d'un centenar de persones protesten per la sentència de «la Manada» a Vic

Durant la manifestació d'aquest dijous. Foto: Osona.com

Durant la manifestació d'aquest dijous al vespre Foto: Cedida Ajuntament de Vic

La indignació per la sentència condemnatòria contra els cinc nois de "la Manada" també ha arribat a Osona. Aquest dijous al vespre, després d'una convocatòria exprés, més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Major de Vic per rebutjar el veredicte publicat.En la sentència, el tribunal considera que l'agressió que una noia de 18 anys va viure durant els Sanfermines del 2016 no és violació, sinó abús sexual. Respecte de la víctima, però, els cinc acusats van practicar sexe oral i vaginal en un portal, després d'acorralar-la i despullar-la.Col·lectius feministes de la comarca han denunciat amb la lectura d'un manifest que "una vegada més les urpes del Patriarcat intervenen en el sistema judicial per deixar impunes a assetjadors, agressors, violadors i assassins". En aquest remarcat que han denunciat que "aquest no és un cas aïllat". "Dia rere dia ens menyspreen, ens assetgen, ens maltracten, ens violen i ens maten", han dit.Per acabar han proclamat consignes com "Si ens toquen a una, ens toquen a totes" i "Ens volem vives i ens volem lliures!". "Germana, nosaltres et creiem" ha acabat el parlament. Després de la lectura del manifest, els col·lectius han animat a fer pinya davant aquestes injustícies i han acabat amb crits de "Cap agressió sense resposta".Entre els assistents hi havia representants de l'Ajuntament de Vic, com l'alcaldessa de Vic Anna Erra (PDECat), el portaveu d'ERC Joan Ballana, Arnau Martí (de Vic Per a Tots) i Josep Anglada (de Plataforma Vigatana), entre altres. Precisament aquest darrer, ha estat escridassat quan acabava l'acte per un grup: "No volem feixistes a les manis feministes".