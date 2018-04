Presenten l'escultura de Josep Ricart que hi ha a l'Atlàntida de Vic

Vic va presentar aquest dimarts l’escultura “Elogi al pensament creador” de l’escultor vigatà Josep Ricart que acull a partir d’ara el jardí de l’Atlàntida. Tot i que s’hi trobada situada des de la passada tardor, es va fer la presentació aquesta setmana. L’obra, que originalment era una tanca per a l’entrada d’una fàbrica adobera de pell de conill de Vic, ha estat cedida a la ciutat per Josep Costa, de la família propietària de la fàbrica. Tal com explica l’Ajuntament en una nota , la regidora de Cultura, Susagna Roura, va destacar que l’escultura uneix la tradició industrial i artística de la ciutat.Per la seva banda, l’autor de l’obra, Josep Ricart, va explicar que l’encàrrec va condicionar la forma lineal que havia de tenir l’escultura, ja que havia de complir la funció de tanca i seguir la forma de la vorera, però que també va trobar un insòlit fil inspirador que relacionava els conills amb el matemàtic Fibonacci. L’escultor vigatà va voler homenatjar el procés creatiu en general, també present en els artesans que treballaven a la fàbrica adobera. L’obra també inclou referències bíbliques al Gènesi, i artístiques a pintors que van viure l’època posterior al Renaixement.El propietari de l’escultura, Josep Costa, va recordar la vinculació de la seva família amb la ciutat: “Aquesta escultura recull la tradició innovadora, creadora, original i honesta dels nostres pares i avis. La nostra família n’ha pogut gaudir durant molt anys, però ara hem volgut que fos per a Vic”. Costa es va mostrar convençut que obres com aquesta “reflecteixen una ciutat viva i sensible a l’art” i que l’oferien a Vic “perquè els seus relleus puguin seguir encoratjant el coneixement i la cultura”.