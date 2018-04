Torelló dona suport als Comitès de Defensa de la República

El ple de Torelló d'aquest dimecres Foto: Aj. de Torelló

El ple de l' El ple de l' Ajuntament de Torelló va aprovar aquest dimecres una moció per donar suport als Comitès de Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, la moció, impulsada per ERC i la CUP, es va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de l'equip de govern (CiU i Fem Torelló) i el PSC.

Així doncs, tal com diu el text, consideren "una forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no violenta, pròpia d'una democràcia madura". En aquest sentit, l'Ajuntament manifesta el seu suport als Comitès de Defensa de la República i les seves accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta.D'altra banda, l'Ajuntament "denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l'Estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República". Per això, exigeixen l'arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels CDR.Alhora també denuncien la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor". Finalment, la moció explicita el compromís de l'Ajuntament de Torelló a col·laborar en la defensa de les torellonencs que vegin vulnerats els seus drets polítics.Entre les mocions també van tirar endavant l'elaboració d'un nou Pla d'Acció Cultural de Torelló que marqui les línies de treball en aquest àmbit. L'anterior tenia una vigència del 2008 al 2016. El text, proposat per ERC, es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions de la CUP i el PSC.D'altra banda, tots els grups municipals van fer costat a una moció de la CUP per l'aprofitament i donar vida als jardins Vicenç Pujol i de Can Parrella per part de les associacions i entitats de la població.