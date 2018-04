Els delictes disminueixen a Manlleu durant el 2017

Els fets delictius han disminuït a Manlleu durant el 2017. Així ho constata la memòria de la Policia Local de Manlleu presentada aquest dijous al matí. En total s'han portat a terme 25.499 serveis. Tal com concretava el cap del cos, Jesús Calvo, els delictes contra la seguretat personal s'han reduït un 8,11% mentre que els delictes contra el patrimoni han disminuït un 13,3%. En total s'haDins d'aquest darrer grup de fets delictius (la majoria que hi ha: 83%), els robatoris en interior de vehicles han disminuït un 39,8%; els robatoris amb violència -"el fet més greu", segons el cap de policia- han baixat un 31,5%; i el delicte de furt s'ha reduït un 19%. "Aquest és el delicte més important i més freqüent a Manlleu", ha destacat Calvo.D'altra banda, l'únic delicte contra el patrimoni que ha augmentat és el robatori amb força, s'ha incrementat un 39,3%. El cap de la Policia de Manlleu destacava que és una tendència a Osona i Catalunya. La majoria d'aquests són donat en establiments, empreses i pàrquings, més que en habitatges.L'alcalde de Manlleu Àlex Garrido remarcava que ha estat un any "més positiu" per aquesta tendència a la baixa i ha valorat "la bona tasca" del cos local amb coordinació amb els Mossos d'Esquadra.Garrido ha explicat que amb l'inici de les obres del pont de Can Molas hi va haver "episodis conflictius" que van causar alarma. En aquest sentit, la regidora de Seguretat Ciutadana, Carme Trillas destacava que el robatori en un pàrquing de Vista Alegre "és un fet puntual" i s'estan dedicant "moltes hores de vigilància des de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra". "La vigilància hi és i encara n'hi ha més amb les obres", ha dit.L'alcalde ha situat aquest fet en "una coincidència d'espai i temps" i no com "un efecte directe de les obres del pont". "Els Mossos estan de paisà durant molt de temps al barri efectuant controls", ha conclòs.En aquest sentit, el cap de Policia ho ha desvinculat amb els robatoris que hi va haver dies més tard a l 'aparcament de Pysesa al Passeig del Ter . En el robatori a Vista Alegre es buscava "més destrossa", per això ho descriuen com un fet "molt poc habitual".Aquests fets, en tot cas, hauran de constar en la memòria del 2017 i es podran analitzar l'any que ve si hi ha hagut un repunt o no en aquests tipus de delictes.Si bé en la presentació de la memòria del 2016 es va notar una preocupació per l'augment de robatoris provocats per un grup de joves menors, enguany han assegurat que els fets han reduït "moltíssim". Sobretot després que un d'aquests ingressés a un centre de menors. Així ho explicava Trillas, remarcant el treball conjunt amb Serveis Socials, Mossos i Educació.En aquest sentit l'alcalde remarcava que es segueix treballant "transversalment" amb els diferents departaments, com són el de Promoció Social i Personal, Educació i DGAIA de la Generalitat de Catalunya. "Amb aquest treball transversal hem tingut efectes positius al llarg del temps", ha conclòs.