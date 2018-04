​Manlleu acull la 12a Marató de donació de sang

Dissabte solidari a Manlleu. Una àmplia unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s’instal·larà aquest dissabte, 28 d’abril, a la Sala d’Exposicions de Can Puget. Des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, es podran realitzar donacions. Per tal de poder efectuar la donació de sang només cal tenir més de 18 anys, un bon estat de salut i pesar més de 50 quilos. Cal recordar de portar el DNI.Paral·lelament hi haurà activitats paral·leles per fer de la marató una gran festa solidària. Entre les activitats, destaca el concert del cantautor manlleuenc Joan Usart, l’actuació de la penya flamenca o l’exhibició de Swing.