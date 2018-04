Un tractor perd el remolc a Roda de Ter i acaba xocant contra un estanc

Així ha quedat l'estanc Ramisa. Foto: Josep M. Montaner

L'accident d'aquest vespre Foto: Josep M. Montaner

Un tractor ha perdut el seu remolc aquest dimecres al vespre a Roda de Ter. El vehicle portava 10 tones de pinso i mentre pujava el carrer de la Capella se li ha desenganxat el remolc que ha acabat xocant contra l'estanc Ramisa.L'edifici està situat entre aquest carrer i el passeig Pere Moret. Segons els Bombers de la Generalitat, sortosament no hi ha hagut cap ferit i juntament amb l'arquitecte municipal estan inspeccionant l'edifici per si ha malmès l'estructura.