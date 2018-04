El Col·legi d'Arquitectes de Vic acull l'exposició de la nova Biblioteca

- Al soterrani s'hi ubicarà un pàrquing amb 39 places i una àrea de magatzem amb capacitat per acollir diverses col·leccions locals de la ciutat.

- La planta semisoterrada comptarà amb sala d'actes i polivalent, zona multimèdia (Espai Lab), espai juvenil i despatxos de treball intern.

- A la planta baixa hi haurà un ampli vestíbul, l'espai dels diaris, la cafeteria-restaurant i la zona infantil.

- La primera planta acollirà aules de formació, quatre espais tancats per treballs en grup i fons general.

- La segona planta també tindrà sales de lectura (fons general), així com una terrassa exterior apta per activitats i una sala de lectura- mirador de la ciutat.

- El jardí serà l'espai central i totes les plantes de l'equipament hi miraran; un espai pensat per fer actes socials i culturals, a part de zona de lectura en temps de bonança.

- La nova Biblioteca també acollirà alguns serveis municipals.