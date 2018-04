Aprendre a ser mestre amb les escoles de Vic

Sabina Guix, durant l'estada setmanal a l'escola Sentfores Foto: Josep M. Montaner

Mariona Casas, Sabina Guix i Mercè Sáez Foto: Josep M. Montaner

La classe de P4 de l'escola SentFores Foto: Josep M. Montaner

La Mercè Sáez va haver de trucar moltes portes per poder fer pràctiques de mestra. "T'ho havies de gestionar tot tu", explica. Formada a l'Escola de Mestres d'Osona - que enguany fa 40 anys - és tutora d'alumnes de P4 a l'Escola Sentfores. Saéz forma part del programa de Mentoratge i Identitat Docent (MID) i cada setmana durant tot el curs acull una estudiant de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) La creació de la figura del professorat mentor és un dels objectius del programa MID. D'aquesta manera, s'ajuda a formar la identitat docent dels estudiants de Mestre de la Uvic. Precisament, aquesta és una de les preocupacions de les facultats d'Educació, saber si es representa la identitat com a docent. Així ho explica Mariona Casas, Coordinadora del doble grau en Mestre d'Educació Infantil-Mestre d'Educació Primària. D'aquesta manera, "la construcció de la identitat docent es palpa des de primer curs", explica.La Mercè és mentora de la Sabina Guix, estudiant de primer del doble grau del doble grau d'educació Primària i Infantil menció en anglès. La mestra dona molt de valor a aquesta estada: "Un dia vaig ser la Sabina i, per tant, és un procés d'empatia; ningú sap què és fins que no et brinden aquesta oportunitat". "Una oportunitat -remarca Sáez- per a ells i per a nosaltres perquè som copartícips d'aquesta formació".Així ho corrobora Guix: "És completament diferent; veus la realitat, més enllà de la teoria". L'estudiant remarca que està aprenent moltíssim, sobretot de la forma d'actuar que té la seva mentora. "Observes i t'encamines", conclou. En el seu cas, la Sabina prové de TEI (Tècnica d'Educació Infantil) i, per tant, ja havia estat en contacte amb l'escola. Tot i això, remarca que, per als seus companys, fer l'estada a l'escola permet saber "si hi ets o no hi ets".En aquest sentit, Sáez apunta que "per saber què és aquesta professió s'ha d'entrar en una escola amb tot el que significa". "L'experiència que té la majoria de l'escola és com a alumne", diu la mestra, destacant la importància del "tastet" que permet conèixer la professió a la qual aspiren els estudiants.La mestra de l'Escola Sentfores remarca que "és una aposta de futur i un compromís" que connecta la professió i totes les persones que ho representen. El cas de la Sabina no és l'únic. El programa implica 11 escoles de Vic i més d'un centenar d'estudiants de la universitat."Tenim un entorn molt proper en la formació de mestres a la comarca i s'ha de vincular el territori", diu Casas, remarcant que "és un acte de generositat de les escoles de Vic". En aquest sentit, apunta que és "un canvi substancial perquè moltes escoles acollien un o dos estudiants a les classes en pràctiques". Ara amb el MID, n'hi ha que en tenen 15 cada setmana.Enguany és el primer curs que tots els alumnes dels graus de Mestre en Educació Infantil i Primària fan estades d'un matí setmanal durant tot el curs a les escoles de Vic. Aquesta estada, que només es porta a terme a la UVic, es va iniciar amb el doble grau el 2013-2014.A més de l'estada, el programa també inclou la realització de sis seminaris de formació sobre la construcció de la identitat docent i el mentoratge destinats a professors d'Universitat i als mestres de les 11 escoles per definir com millorar l'acompanyament dels futurs mestres i el seu perfil professional.En un període de dos anys, es veuran si les expectatives s'han complert o no. Tot i això, Casas explica que "estem teixint un vincle", remarcant l'oportunitat que suposa per la ciutat, les escoles i la universitat. "La formació s'ha d'adaptar a la societat i ha de pensar com hem de formar els mestres del futur", conclou. Aquest programa té el suport de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vic i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.