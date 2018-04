Vic lidera la recuperació econòmica d'Osona millorant el període precrisi

Altres indicadors -cVic té 43.964 habitants i representa el 28% de la població d'Osona. És la 28 ciutat catalana amb més persones.

- Hi ha 2.060 empreses a Vic que representen el 35% del total d'Osona. Aquestes generen el 37% del PIB de la comarca. S'han generat 1.583,9 milions d'euros a la capital.

- El 38% dels llocs de treball d'Osona són a Vic.

- Vic té superàvit en llocs de treball. Les seves empreses ocupen més treballadors dels que viuen a la ciutat, a diferència d'Osona que té dèficit.

- Augmenta la contractació dels assalariats i es modera el creixement dels autònoms.

Osona va ser la comarca amb més creixement de PIB 2016 a Catalunya amb el 5,3%. Un percentatge que està liderat per la seva capital: Vic. Una recuperació econòmica després de la crisi que millora els períodes anteriors. La capital d'Osona ja ha superat amb un creixement del 12,35% el PIB anterior a la crisi. Així ho han explicat aquest dimecres en una roda de premsa de l' Observatori Socioeconòmic d'Osona El conseller delegat de Creacció, Josep Turró, destacava que aquestes dades no serien "tan bones" si no hi hagués una comarca "tan potent". Les dues realitats "es retroalimenten", deia Turró, remarcant que "Vic fa de pal de paller i ajuda a potenciar la resta de la comarca". "És positiu per a tots", ha conclòs.Turró remarcava que hi ha "un dinamisme econòmic clar" sobretot en l'àmbit tecnològic i comercial."Hi ha molts projectes empresarials que modifiquen la seva oferta", deia el representant de Creacció. En aquest sentit ha remarcat que des de l'agència volen que aquest dinamisme de l'àmbit tecnològic traspassi a la indústria, tot i les dificultats que suposa l'emprenedoria industrial.En aquest mateix sentit, Josep Arimany, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic i president de Creacció, apuntava que "Vic és un motor de l'economia comarcal". En aquest sentit, ha explicat que concentra més llocs de treball que residents. Les activitats que s'hi concentren són els serveis a les persones (Hospital de Vic), el coneixement (UVic-UCC), els serveis, i les TIC. Aquestes activitats són alhora "pols d'atracció".El president de Creacció destacava que també s'ha convertit en un pol d'atracció per població embellida perquè s'apropa als serveis (sanitaris, per exemple). Tot això suposa un increment de demanda d'habitatge, que es podria convertir "en un problema" de cara el futur. Pel que fa al fenomen migratori està estancat, ni augmenta ni disminueix.Pel que fa a contractació han augmentat els contractes dels assalariats i s'ha moderat el creixement dels autònoms. Han crescut els contractes a menors de 30 anys i "molts d'aquests són indefinits", explicava Arimany. De fet, les empreses de Vic estan a màxims pel que fa a volums de contractació.La taxa d'atur és del 10,78% -amb tendència a la baixa- i se situa a un 41% per sota el màxim assolit durant la crisi econòmica. La reducció a Vic és més ràpida que la resta d'Osona.Tot i això, encara hi ha perfils d'atur de llarga durada (com dones de més de 50 anys). Per això, Arimany avançava durant la roda de premsa que Vic rebrà una subvenció de la Diputació de Barcelona (valorada en 325.000 euros) per invertir en la formació d'aturats de llarga durada.L'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement Creacció es va crear el 2014 i des de llavors, més de 100 empreses s'han consolidat gràcies el seu suport. Cal destacar l'elevada taxa de supervivència que tenen, del 75,9% el 2017, respecte a la mitjana provincial del 62,1%. El 2017, l'agència va donar suport a la creació de 53 noves empreses, les quals van generar 81 llocs de treball.Les apostes de Creacció de cara aquest any són les noves realitats de caràcter empresarial i les noves vocacions per treballar en la indústria.