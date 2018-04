​Vic, a la caça dels ous de gavians

Gavians a Vic Foto: Josep M. Montaner

Enguany, hi torna a haver un niu. Tot i que l'any passat "era massa tard perquè ja hi havia polls", enguany ja ha avisat els tècnics perquè punxin els ous. Segalés remarca que és molt important estar al cas i avisar al Servei Municipal de Salut quan es percebi la presència d'aquests animals.

Roser Del Val, tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament Foto: Josep M. Montaner

Un gavià al seu niu en una teulada de Vic Foto: Josep M. Montaner

Jordi Baucells, apunt de punxar un dels ous dels gavians Foto: Josep M. Montaner

L' Ajuntament de Vic està en plena campanya contra els nius de gavians argentats. Precisament, l'abril comença l'època de cria i això es tradueix en múltiples molèsties per a la ciutadania. Fan crits estridents, malmeten edificis i, a vegades, són agressius per protegir els ous. Així ho explica Jordi Baucells, de l'empresa Gestió de residus i Biodiversitat , que l'Ajuntament contracta per mitigar les conseqüències d'aquesta època de cria.La principal mesura de prevenció és la punció dels ous per evitar que neixin els ous i alhora "evitar un problema major". Si es punxen els ous, també s'impedeix que tornin a pondre'n. Des de principis de mes, s'han detectat els nius de manera precoç amb l'ajuda dels veïns o dels punts que ja tenen censats. "Acostumen a ser llocs alts, poc transitats i segurs", diu el tècnic.Un d'aquests veïns és David Segalés. L'any passat va pujar al terrat per instal·lar una estació meteorològica i es va trobar amb un grup de gavians que el van començar a encalçar i volar en picat cap a ell. "És bastant impactant que et sobrevolin vuit gavians", explica Segalés.Precisament aquest és un dels objectius de l'Ajuntament, "detectar els nius que no tenim censats a la ciutat", explica la tècnica de Salut pública, Roser del Val. D'aquesta manera s'apliquen mesures preventives abans que hi tornin a nidificar.El pas previ d'aquest procés és que els veïns es posin en contacte amb el Servei Municipal de Salut de Vic i llavors se'ls assessora i es programa una visita personalitzada. En funció de cada casa, es procedeix a la punció dels ous o adoptar mesures de prevenció de cara l'any vinent, ja que ja es té el niu censat.Les zones més afectades de Vic són el barri del Remei, el centre històric i algun tram del carrer Sant Francesc. "Es localitzen en els teulats més alts i en teulades més antigues i deteriorades", explica Del Val.Vic, Manlleu i Roda de Ter són els punts on hi ha colònies de cria. Baucells situa la població d'aquesta espècie entre 1.000 i 1.500 a Osona; 200 dels quals viuen a Vic. D'aquests "una cinquantena són reproductors". Baucells remarca que "la població és estable", sobretot després de la bona gestió dels abocadors.Aquesta "espècie plaga" es va instal·lar a la comarca al voltant dels anys 80 a causa de la urbanització i l'accés a la matèria orgànica lliure de la ramaderia, la indústria agroalimentària i els abocadors. D'altra banda, cal destacar que el gavià argentat també perjudica algunes espècies de la comarca com el dragó, les sargantanes i els ocells insectívors. "En el fons és un depredador", conclou Baucells.Per prevenir que els gavians s'assentin en els terrats es recomana tenir-los nets, no tenir les canaleres desembussades... en definitiva, "evitar que tinguin lloc per fer niu". En cas que sigui un lloc propici -planer, alt- s'assessora amb la col·locació de cablejat, xarxes o punxes "perquè el gavià no pugui aturar-se a l'edifici", conclou Baucells.