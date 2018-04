Un 80% dels treballadors de Le Porc Gourmet ja han canviat de cooperativa

Treballadors de Le Porc Gourmet denunciant la situació aquest dilluns a la plaça Major Foto: Adrià Costa

Uns 500 dels 600 treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet (Grupo Jorge), a Santa Eugènia de Berga, ja han canviat de cooperativa. Pertanyien a l'empresa subcontractada Clavial i han passat a una altra per poder seguir treballant. Precisament aquest dilluns, treballadors de l'escorxador denunciaven coaccions per fer el canvi, però sense saber què firmaven. Tal com explica el Grupo Jorge, han trencat contracte amb aquesta cooperativa, després que l'assemblea de treballadors de la cooperativa ratifiqués que volia passar d’autònoms a règim general de la Seguretat Social. Això suposa, segons l'empresa, un incompliment del contracte i, per tant, la seva extinció. En aquest sentit, el grup remarca que va sol·licitar la mediació de la Generalitat per arribar a un acord satisfactori per ambdues parts, però que "no s'ha rebut resposta".El Grupo Jorge assegura, en una nota, que treballa per garantir la Llei de Cooperatives Catalanes incorporant en els seus contractes mercantils clàusules que obliguen a les cooperatives subcontractades a complir amb la proposta d'equivalència al Règim General de la Seguretat que determina la mateixa llei.Tal com expliquen, en els darrers mesos el grup ha negociat tant amb cooperatives subcontractades com amb l’administració de la Generalitat "per tal de millorar les condicions econòmiques i socials de les cooperatives". En aquest sentit, reconeixen que després de les diferents reunions i trobades amb cooperatives, Inspecció de Treball i la Direcció General de Treball de la Generalitat, calia "fer un esforç" per part del grup perquè milloressin les contraprestacions tant econòmiques com socials als seus associats.Això es tradueix en un augment considerable d’aquestes. El grup remarca que es posa a disposició de l'administració catalana per tal d'impulsar, amb tots els agents del sector, els canvis i millores necessaris. Aquest dilluns, l'advocat de Càrnies en Lluita, Toni Iborra, explicava que en aquesta contraproposta de "règim d'autònoms millorat" no s'arribava a equiparar "la protecció social, com l'atur, la baixa per accidents o la jubilació anticipada". A més, si els treballadors de Clavial decidien escollir aquesta opció, no la podrien modificar fins al cap de 5 anys.