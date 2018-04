La Policia Local de Torelló posa una vintena de denúncies en la campanya de control de vianants

La Policia Local de Torelló va portar a terme una campanya de control de vianants, orientada a la prevenció dels elements més vulnerables de la mobilitat, la setmana del 16 al 22 d’abril. La campanya de control s’ha fixat en comportament, semàfors i passos de zebra. En total s’han controlat 30 vehicles, 22 dels quals han estat denunciats: 14 en temes de comportament, 1 en tema de semàfors i 7 en passos de vianants.Les infraccions que fan referència al comportament són entorpir indegudament la circulació, originar perill, perjudicis o molèsties innecessàries (com estacionaments en cantonades, en càrrega i descàrrega, en aparcaments reservats…). Pel que fa als semàfors les infraccions són per no aturar-se davant el llum taronja del semàfor i no aturar-se a la línia de detenció més pròxima a un semàfor en vermell). I quant als passos de vianants són per no respectar un pas de vianants senyalitzat, entrar en una altra via sense respectar la prioritat dels vianants i avançar en passos de vianants.