L'Oficina de Turisme de Vic estrena imatge

Carme Bover amb la guanyadora Marta Prat Foto: Aj. de Vic

L'antiga paret de la llotja del blat. Foto: Aj. de Vic

L' Oficina de Turisme de Vic i d'Osona ha modernitzat la seva imatge sis anys després de la seva obertura a la Llotja del Blat. La vigatana Marta Prat és la guanyadora del concurs obert a dissenyadors i artistes i per tant, la responsable d'aquesta nova imatge de l'espai.Aquest és el veredicte consensuat per un jurat format per cinc persones –la regidora de Comerç i Turisme, la tècnica de Turisme, el cap de Comunicació de l'Ajuntament i dos representants de l'Escola d'Art i Disseny de Vic-. M. Carme Bover, regidora de Comerç i Turisme, ha remarcat la bona aplicació de la marca, la visualització de la ciutat, l'impacte visual i la calidesa que s'atorga a l'Oficina de Turisme amb la nova proposta d'il·luminació.Bover també ha destacat les dues mencions fetes pel jurat a Clàudia Dunkel per la qualitat de la il·lustració, la visió amable de la ciutat i la valoració de les persones; i pel projecte presentat per l'Associació Sant Tomàs per l'originalitat de la il·lustració i que posa en valor la cultura popular.Marta Prat, obsequiada amb un premi en metàl·lic de 2.500 euros, s'ha responsabilitzat de la producció del seu treball artístic que des d'ahir, diada de Sant Jordi, impregna les dues parets de l'Oficina de Turisme i que apreciarà tot el turisme que arribi a la ciutat i passi per l'oficina, una xifra que l'any 2017 va ser de gairebé 30.000 persones.