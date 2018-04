Endesa valoritza el 80% dels residus durant el 2017

Durant la recollida d'alguns dels materials retirats Foto: Endesa

La companyia d'electricitat Endesa ha aconseguit valoritzar el 80% dels residus retirats durant el 2017 a les comarques centrals. Segons informa la companyia, aquest procés es realitza per aprofitar al màxim els residus derivats de les obres de manteniment i millora de la xarxa elèctrica que Endesa duu a terme a les comarques d’Osona, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès.La valorització intenta reutilitzar i aprofitar aquests materials per a altres utilitzats. Els residus, a través d'un gestor autoritzat, es sotmeten a un tractament perquè o bé es poden recuperar –bateries, piles, cables o metalls-, o es poden reciclar –fustes, matèries inorgàniques, compostos metàl·lics- o, fins i tot, es poden regenerar, com els olis minerals.Una altra manera de categoritzar els residus derivats de les activitats de la companyia Endesa és en especials o no especials. En aquest cas, durant l'any passat el 15% del material processat corresponen a residus especials, com per exemple oli aïllant i emulsions d'aigua amb oli dels transformadors; mentre que el gruix important dels residus, el 85% que s'han gestionat són els coneguts com a residus no especials: ferralla, aïlladors, runa, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, entre d'altres.