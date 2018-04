Alumnes d'Infermeria de la UVic proposen millores per a l'atenció a les violències sexuals

Els estudiants de primer d’Infermeria de la UVic han portat a terme durant tot aquest curs un projecte d’aprenentatge-servei per treballar el concepte de gènere i salut. L’objectiu d’aquest projecte, liderat per la professora Serena Brigidi i el professor Jordi Birosta, era introduir l’alumnat de primer curs en continguts i valors relacionats amb l’atenció i la sensibilització de les violències sexuals des d’una perspectiva infermera i de gènere.

Resulta que hi ha molts estudis que evidencien que les persones que han rebut violències de gènere consideren que l’atenció primària i les urgències són l’únic lloc on poden buscar ajuda. Per tant, els professionals de la salut exerceixen un paper crític a l’hora de crear una atmosfera segura per generar el diàleg amb els pacients. No obstant això, molts dels professionals que atenen aquests casos admeten no tenir prou eines sobre la matèria i poden tenir dificultats per reconèixer quan es tracta d’un cas de violència de gènere.Partint d’aquesta premissa, els estudiants d’Infermeria han analitzat a fons el Protocol de Violència Masclista del Hospital Universitari de Vic i l’han comparat amb el protocol d’altres institucions sanitàries catalanes i de països estrangers com Afganistan i Anglaterra, dos països amb necessitats diferents.Després d’assistir a quatre seminaris impartits per professionals experts de diferents disciplines com psicòlegs, antropòlogues, infermeres, etc... els alumnes van treballar propostes de millora que van presentar i discutir amb els professionals de l’Hospital Universitari de Vic. Les propostes de millora fan referència a com es pot millorar el tracte humà i, sobretot, l’acompanyament a les víctimes mentre reben tractament al centre sanitari, com ara introduir infografies per facilitar el seguiment del protocol, crear espais específics per atendre aquestes situacions, concretar amb més precisió el rol del professional d’infermeria, així com tenir en compte la diversitat cultural i lingüística.Aquestes propostes de millora han servit com a base per desenvolupar materials per a la sensibilització, juntament amb l’alumnat de disseny del Centre Universitari de Disseny Bau, adscrit a la UVic. Alguns dels resultats d’aquesta col·laboració es recull en l’exposició “Violències sexuals segons el paradigma de les violències de gènere. Infermeria i disseny gràfic”, que s'ha exposat a l'edifici Torre dels Frares i que serà itinerant per diversos centres sanitaris i socials de la comarca.Segons Serena Brigidi, que imparteix de l’assignatura Cultura, Societat i Salut de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, “aquest projecte d‘aprenentatge-servei ha estat molt interessant tant per als alumnes com per als professors, perquè ha desenvolupat l’esperit crític gràcies al contacte amb professionals de la salut i de l’àmbit social”. En aquest sentit, el professor de Psicologia dels Cicles Vitals, Jordi Birosta, destaca també que “l’alumnat, malgrat que sigui de primer curs, ha pres consciència que pot contribuir a millorar el sistema i les institucions”.