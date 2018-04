​Hasél i Valtonyc, aquest dissabte a Vic

Cartell promocional del concert a Vic

Pablo Hasél i Valtonyc seran aquest dissabte, 28 d'abril, a Vic en un concert. La Cabra acull les actuacions dels dos rapers condemnats per les seves cançons. El concert, impulsat per Capgirem Vic, s’emmarca en la campanya #NoCallarem i pren el nom de Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió a Vic.Hasél està condemnat a 2 anys de presó i a pagar 24.300 euros de multa per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. Per la seva banda, Valtonyc, està condemnat a 3 anys de presó, també per injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons.L'entrada, de 10 euros, anirà destinada íntegrament als artistes i començarà a dos quarts d'11 de la nit. "Per la llibertat d'expressió, tots a La Cabra", diu el vídeo promocional de l'acte.