​Acord entre Osonament i l'Ecomuseu del Blat per millorar les competències laborals

Un dels tallers a l'Ecomuseu del Blat. Foto: Osonament

Aquest mes d'abril, la Xarxa Patrimoni Rural – Ecomuseu del Blat i Aquest mes d'abril, la Xarxa Patrimoni Rural – Ecomuseu del Blat i Osonament han signat un conveni de col·laboració amb la finalitat que persones vinculades als recursos de salut mental d'Osonament millorin les seves competències a l'hora d'afrontar una inserció laboral.

El tècnic d’Osonament Toni Canadell, la gerent del centre Mercè Generó i el president de l’associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat, Josep Preseguer. Foto: Osonament

Per la Xarxa, aquesta col·laboració significa també una oportunitat més per donar a conèixer les feines de pagès tradicionals, el coneixement agroecològic sostenible i el patrimoni rural.Tot i que la col·laboració s'ha formalitzat recentment, les persones vinculades a Osonament participen als diferents tallers de l'Ecomuseu del Blat des del març de 2017. Porten a terme tallers de restitució de les feines agrícoles al camp dels Ametllers del Mas El Colomer a Taradell, un dels centres de la Xarxa, així com la preservació del seu entorn com a santuari agroecològic per fomentar la biodiversitat.