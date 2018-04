Grau, Basté i Évole participaran a l'e-week de la UVic-UCC

El context de transformació digital en el qual es troba immersa la nostra societat, i que afecta tots els àmbits de la vida, centrarà la catorzena edició de l‘ E-Week, la setmana digital a Vic que organitza la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya amb l’Ajuntament de Vic. En aquesta ocasió, el gruix del programa es concentrarà en una sola jornada, el dijous 26 d’abril, tot i que les activitats ja van començar dimarts passat i s’allargaran fins el 4 de maig.La sessió plenària amb què s’obriran les activitats del dijous (12.30h, Aula Magna) inclourà la conferència “Digital Living”, que dona nom a tota aquesta edició de l’E-Week i que anirà a càrrec de Carles Grau, director general de Mobile World Capital Barcelona. A continuació (13.15h), el mateix espai acollirà una conversa entre Jordi Basté, director i presentador de “El Món a Rac1”, i Jordi Évole, director i presentador del programa “Salvados” de La Sexta. Els dos periodistes debatran i reflexionaran sobre els reptes, oportunitats i problemes que suposen les xarxes socials per a la societat i la comunicació avui dia.El mateix dia hi ha programades una desena d’activitats entre conferències i col·loquis, que abordaran temes com ara la intel·ligència artificial, la transformació digital, dones creatives o l’smart classroom, és a dir, la integració de la dimensió ambiental, pedagògica i digital en els espais d’aprenentatge a l’escola.Les activitats de l’E-Week ja van començar fa dues setmanes, amb una conferència taller sobre formació i robòtica a càrrec de Sílvia Cardona, formadora en robòtica educativa, que es repetirà el 3 de maig. El 25 d’abril les propostes se centraran en l’àmbit de la salut, i inclouran una taula rodona sobre competències en salut digital per a nous professionals assistencials i una conferència sobre la neurorobòtica com a eina per entendre el cervell, a càrrec de Martí Sánchez-Fibla, investigador del laboratori Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems (SPECS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El 27 d’abril, les activitats sortiran del campus amb la conferència “El pirateig de Nefertiti”, que l’estudiant de doctorat de la UVic-UCC Anna Dot farà al Temple Romà.La setmana digital la tancarà, el 4 de maig (12h, Sala Segimon Serrallonga) la conferència “Canvi cultural digital: transformant negocis”, que impartirà Aleix Valls, digital senior advisor de Colonial.En el marc de l’E-Week, la Càtedra TIC Salut (CESS), en col·laboració amb l'UHub, Servei a la Comunitat Universitària, organitza el projecte “ Parelles Digitals UVic-UCC ”. L’activitat aparellarà estudiants de tercer i quarts de Secundària amb persones majors de 65 anys que disposen d’smartphone o tauleta digital, però que en tenen un coneixement molt bàsic i volen ampliar-lo. En sessions de dues hores diàries, els joves acompanyaran la seva parella en l’adquisició de noves competències digitals en l’ús del mòbil o de la tauleta, de forma personalitzada i adaptada a les inquietuds i necessitats de cada persona sènior.En total participaran en el projecte una vuitantena de persones, repartides en dos grans grups. Per una banda, 26 parelles es trobaran a la sala Mercè Torrents de la UVic-UCC els dies 24, 25 i 26 d’abril. Estaran formades per alumnes de l’escola Sagrat Cor de Vic i per membres de l’Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d'Osona. Per altra banda, i com a novetat, un segon grup de 18 parelles digitals es reunirà a Centelles el 9 i el 16 de maig. Estaran formades per estudiants de l'Institut Pere Barnils i per membres de l’Aula d'Extensió Universitària Gent Gran Centelles.El projecte de Parelles Digitals UVIC-UCC pretén contribuir a reduir l'escletxa digital al territori i es planteja un doble repte: en primer lloc, facilitar a les persones grans un millor coneixement i ús dels dispositius mòbils que els sigui útil per comunicar-se, millorar la qualitat de vida i prevenir l’aïllament i l’exclusió. Per altra banda, conscienciar els joves dels efectes positius de desenvolupar una tasca de voluntariat de servei a la comunitat, i facilitar-los una experiència de servei comunitari intergeneracional.Coincidint amb el dia central de la setmana digital, el 26 d’abril la UVic acollirà les activitats inaugurals a la Catalunya central dels actes del tercer Congrés Català de Cuina, que se celebrarà a tot Catalunya des d’ara i fins al maig de l’any que ve. La sessió, a l’Aula Magna (16.00h), tindrà com a principal atractiu la conferència “Del píxel al plat”, del CEO i fundador de MoodyBytes.tech, Mario Barradas, precursor de la impressió 3D en alimentació. La xerrada se centrarà en el vincle entre alimentació, innovació i tecnologia i, més concretament, en l’exemple de la impressió 3D aplicada a la cuina i posada al servei d’una alimentació saludable.Paral·lelament a la conferència, el xef del restaurant El Barecu de Vic, Marc Currius, farà demostracions d’impressió d’aliments, tecnologia 3D i fabricació additiva i oferirà tastets de plats elaborats amb aquest sistema innovador. La inauguració del Congrés Català de Cuina, que es farà a les 17h, anirà a càrrec del rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, el coordinador del comitè organitzador, Màrius Rubiralta, i el xef Nandu Jubany, que ostenta la presidència d’honor territorial del Congrés.