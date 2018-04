Vic celebra un dels Sant Jordis més reivindicatius

Sant Jordi a Vic Foto: Adrià Costa

Una rosa groga, enmig de vermelles Foto: Adrià Costa

Roses, llibres i groc. Molt groc. La plaça Major de Vic i els carrers del nucli antic del seu voltant estan plens de llibre i roses. Enguany, però, la situació política de Catalunya és una de les protagonistes; ja sigui en el color de les roses grogues o bé en la temàtica de sobre les parades de les llibreries.De fet, durant al matí a la plaça hi havia un micròfon obert -posat pel CDR de Vic- amb un cartell on s'hi podia llegir: "Les paraules pensades, dites, llegides o contades no es poden aturar. Llegim sense parar la llibertat". Tota una declaració d'intencions tenint en compte el moment actual.Els autors locals, però, com sempre també tenen protagonisme i tirada durant la jornada. Se n'han pogut veure un munt sobre les taules, des de la poesia de Noemí Morral amb Tornar fins la novel·la El Jaç del Faquir de Marc Capdevila. Cal destacar que la majoria de llibres que hi ha en les parades són en llengua catalana.Durant el matí, els escolars han tret al cap pel casc antic de la capital d'Osona, si bé no estaven en una de les parades; i a partir de primera hora de la tarda, l'ambient s'ha convertit familiar.El bon temps ha acompanyat la jornada d'aquest dilluns. De fet, aquests és un dels aspectes que més feien patir a llibreters i floristes. A més del sol que acompanya el dia, des del sector apunten que hi haurà més vendes perquè la diada cau en feiner.Pel sector de floristes Sant Jordi representa un 15% de les vendes de flors del total de l'any. Tot i que la flor groga ha estat una de les demandes d'aquest dilluns, se'n venen més de vermelles.Un dels altres aspectes que els preocupa és l'intrusisme professional. L'Ajuntament de Vic limita la venda a floristes i associacions sense ànim de lucre, com escoles, esplais o ONG. Precisament, la plataforma de Càrnies en Lluita denunciava les coaccions de l'escorxador Le Porc Gourmet , a Santa Eugènia de Berga, perquè pressiona als treballadors de Clavial a canviar de cooperativa.